Pata pata di schimmels y cu holo di droga den warda di Santa Cruz a pone polisnan buchi yena

E no ta un secreto pa hopi aña caba wardanan di Polis tanto, e warda bieu na Playa y e nobo, warda di Noord, Warda di San Nicolas y awor warda di Santa Cruz tin problema cu schimmels. Tur esaki ta bin na aire paden y pafo y tambe di hende y e mantencion tambe ta hunga un rol. Pa tur e añanan cu e problema aki di schimmels alto comisarionan hunto cu nan leiding ta esnan responsabel cu a laga esaki bay for di man, paso si a cumpli cu e mantencion sigur di tur wardanan cada pasa kwaartal no tin e problema awe. Pero esnan den leiding actual tambe ta nonchalant di no ta dunando atencion na e wardanan di Polis y laga e compania encarga cu e limpiesa y ora baca hoga kier core actua etc.

Actualmente na warda di Santa Cruz Centro di Husticia polisnan di strandienst unda nan ta sinta a tuma nota di schimmels den e edificio y a raporta esaki na esnan halto pero ta manera drenta den e orea links y sali for di rechts, acaso leiding sinta den halto nan parti di airco ta limpi? of ta ciego na wak e tipo di sushinan aki. Un oficial a traha rapport e siman aki raporta con el a topa cu schimmels den su copi di bebe cu el a laga menos cu 2 dia y a haya cu esaki a bira alarmante y notifica esnan na halto cu tin cu notifica e Alto Comisario. Esaki a bira un bom hunto cu e cantidad di kilonan di droga cu a keda intercepta riba lama y ta warda den e edificio na Centro di Huticia y e holor di droga combina cu e schimmels a pone cu e polisnan buchi a yena y a notifica nan sindicato cu nan a pone trabou plat diahuebs pasa di 10:30 anochi debi cu ta mustra cu esnan ariba no ta tumando esaki na serio. E alto comisario lo a promete di lo actua diabierna mainta pa e compania encarga haci e limpiesa necesario na e airco y e murayanan pa elimina e schimmels y e asunto di e holo fuerte di droga.

