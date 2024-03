E asunto di legalisacio di matrimonio homosexual riba nos islanan Aruba y Corsou ta den un constante debate cu sigur tin atencion di clero Cristian. Pa e motibo aki mes nan a dicidi di manda un carta habri pa Corte Supremo treciendo varios punto dilanti pakico no por aproba e legalisacion aki.

E carta ta bisa lo siguiente:

Relaciona cu e decision di Corte di Apelacion pa Aruba, Corsou, Sint Maarten y pa Boneiro, Sint Estatius y Saba (Corte) pa legalisa matrimonio homosexual na Corsou y Aruba, e organisacionnan di iglesia y pastoor di e respectivo paisnan aki kier a trece lo siguiente na atencion di Corte.

Den su consideracion di dia 6 di december 2022 si por papia di discriminacion Corte ta bisa cu matrimonio homosexual ta comparabel cu matrimonio heterosexual y p’esey e ta igual cu matrimonio homosexual. E conclusion aki ta bay contra:

* Articulo 12 di Tratado Europeo pa Derecho Human (TEDH) consecuentemente no por papia di discriminacion;

* E veredicto di Corte Europeo pa Derecho Humano (CEDH) di 24 di juni 2010 cu ta bisa cu CEDH no por impone matrimonio homosexual riba e paisnan miembro;

* Codigo Civil di Corsou, Aruba y Sint Maarten cu ta declara cu ‘matrimonio por existi solamente entre un homber y un muhe.’



Corte ta bisa cu Constitucion ta condena nos Codigo Civil riba ‘discriminacion.’ E conclusion aki ta incorecto. Corte mester a evalua nos Codigo Civil a base di TEDH y yega na e conclusion cu no por interpreta nos Codigo Civil contrario na TEDH.

Tanto Corte como Abogado General di Corte Superior ta cita cu tin un grado halto di aceptacion di homosexualidad den e paisnan concerni di reino. Aceptacion no ta un argumento solido si tene cuenta:

* Cu aumento di aceptacion na Europa no tabata motibo pa CEDH legalisa matrimonio homosexual.

* E gobiernonan concerni a bay den apelacion dos biaha contra e veredicto;

* E proposicion di ley matrimonio homosexual cu a entrega na 2019 na Parlamento di Corsou no a sigui cana;

* Cu na Aruba un accion di firma espontaneo contra homosexual na 2023 a produci mas cu 16.000 firma cu ta ekivalente na 5 asiento;

* Cu a pesar cu na Hulanda supuestamente tin aceptacion grandi, nan ta uza ley penal na un forma represivo contra esunnan cu no ta di acuerdo cu e ideologia di genero.

* Cu despues di dos decada solamente 35 di e 193 pais afilia na Nacionnan Uni a legalisa matrimonio homosexual y ta solamente 3 pais a haci esaki pa medio di un referendum;

* Cu 82% di e paisnan afilia na Nacionnan Uni ta rechasa matrimonio homosexual;

* Cu e expectativa cu Corsou y Aruba ta dispuesto di apela un eventual decision negativo na un Corte mas halto.

CEDH den varios sentencia a confirma cu no ta existi derecho riba matrimonio homosexual. Asina mes CEDH ta exigi di e paisnan miembro cu nan ta ofrece un alternativo riba matrimonio homosexual. E unico diferencia entre matrimonio civil y union civil ta e cantidad di derecho cu ta duna cada uno. Ya cu union civil ta encera e relacion intimo tambe paisnan miembro ta wordo forsa pa reconoce e relacion homosexual y pa duna derecho na esaki.

CEDH ta admiti tambe cu e obligacion aki ta basa solamente y unicamente riba e argumento subhetivo di aceptacion bou di e pueblo Europeo y no riba derecho humano. Aki ta trata di fabor na pareha homo y no derecho humano. Cu otro palabra ta duna derecho cu no ta basa riba ningun derecho. Esaki ta causa contradiccionnan serio. Den area di Caribe absolutamente no por papia di “a rapid evolution of social attitudes towards same-sex couples.”

Den varios estado di Caribe hasta tin ley contra sodomia. Anto e teritorionan cu ya a introuci matrimonio homosexual, menera islanan BES y Departamentonan Frances, ta teritorionan di ex colonisadonan cu tabatin poco libertad den esaki. Nan no a consulta cu e pueblonan di Puerto Rico y US Virgin Islands den e asunto aki

Nos ta tuma e libertad di cita un texto di Bijbel.

Pasobra ora e paganonan (no Hudiunan), kendenan no tin Ley, di naturalesa ta haci e cosnan di Ley, esakinan, aunke nan no tin Ley, ta un ley pa nan mes, door cu nan ta mustra e obra di Ley cu ta skirbi den nan curason…..Romanonan 2:14-15 (Beibel Santu).

Un di e motibonan pakico e problemanan mental ta hopi halto bou di homosexualnan por wordo haya den e realidad cu hende tin un consenshi duna door di Dios pa cual consciencia di bon y malo ta registra den e alma. Homosexualidad ta un violacion di e ley di interno di Dios pesey esun envolvi den esaki ta experiencia trastorno mental continuo. E realidad ta cu no ta e atraccion ta locual ta causa trastorno mental sino hustamente entrega na deseo homosexual. Si uza e curpa na un manera cu no ta cuadra cu su diseño y funcion esaki ta conduci na problema mental y fisico.

Hof a bisa cu adopcion no ta relevante den e caso aki, pero hues mester por premira cu unabes matrimonio homosexual ta reconoci pa ley esaki lo afecta derecho y e libertadnan di otro persona Nos ta menciona como ehempel:

E derecho di mucha pa lanta cu un figura di tata y mama.

E libertad di duna asistencia na un persona cu no ta desea di entrega na su deseonan sexual pa persona di mesun sexo.

E derecho di mayor pa mantene e libertad pa nan yiunan no wordo siña cu comportacion homosexual ta natural.

Pa e motibonan ariba menciona e suscritonan, den nomber di e mayoria di e respectivo pueblonan, ta haci un apelacion riba e honorabel cabayero y damanan di Corte Superior pa anula e veredicto di Corte di 6 di december 2022 tocante matrimonio homosexual y laga e decision den man di e Parlamentonan di Corsou y Aruba.