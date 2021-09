Pastoor tabata organisa fiesta sexual, cumpra droga cu placa di fielnan y a pega cu HIV

Pastoor Francesco Spagnesi, di 40 aña, te cu algun dia atras tabata pastoor di un parokia conoci na Prato (Italia), Anunciación de Castellina, pero awor el cay den desgracia despues cu autoridadnan a detene pa trafico di droga, entre otro.

Pa hopi aña Spagnesi tabata hiba un dobel bida, organisando orgianan sexual cu droganan cu e tabata financia cu placa di e fielnan y den un di e orgianan aki el a pega cu un malesa di transmision sexual.

E storia insolito aki tin Italia ariba’bou for di siman pasa ora cu Polis a detene e (ex)Pastoor pa trafico y importacion internacional di droga, ademas di acus’e di malversacion di fondonan cu el a coy for di ofrenda di fielnan y placa di e parokia, suma cu ta super 200 mil euro.

Su situacion no ta nada bon, y desde cu a arest’e e ta cera den su cas, for di unda e no por sali. Awo a bin cargonan nobo acerca pa “lesionnan grave”, ya cu segun e fiscal cu tin e caso, e Pastoor no a informa e participantenan na su fiesta y orgianan su condicion di salud, cu e ta seropositivo pa e virus di AIDS, esta HIV.

Tambe ta bou di investigacion, Alessio Regina, amante y complice di Spagnesi.

Di acuerdo cu e hues Giuseppe Nicolosi, di Fiscalia di Prato, Spagnesi y Regina tabata cumpra cocaina y GBL, un droga conoci como “droga di violacion” na Hulanda, cu placa saca di e Curia y cual e tabata uza pa organisa fiestanan sexual cu tabata informa di dje riba Internet y den cual tabata participa te cu 200 persona.

Obispo di Prato, Giovanni Nerbini, den comunicado a bisa cu nan a tuma nota di su aspecto y di movecionnan straño den cuenta parokial pa cual a kita poder di firma di e Pastoor. Despues a kit’e na inicio di luna y su detencion a bini siman pasa.

Segun autoridadnan, e fiestanan a binb ta tuma luga for di 2019, ora cu a cuminsa cu importcion ilegal di e droganan aki for di Hulanda. E fiestanan, den cual tabata participa cada bes entre 20 pa 30 persona, tabata tuma luga cada shete of dies dia.

Tur esaki e tabata financia cu placa di cuenta di e parokia y oa cu e kita firma di dje, e tabata acudi na e fielnan en busca di donacion “pa famianan den problema”.

Comments

comments