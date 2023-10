Pastoor Raffy a bendiciona tur e Kalendernan di aña 2024 di Brazil Taekwondo Stichting.

Clifford Rasmijn Presidente di Brazil Taekwondo Stichting a gradici Pastoor Raffy Cananea di Parokia Santa Teresita San Nicolas.

Awo tin lus berde pa cuminsa bende e Kalendernan cu e meta di bay Korea na aña 2024 hunto cu e atletanan pa participa na un camp training y campeonato.

Tur hende cu ta desea un of mas Kalender por manda WhatsApp na 564-6073 of Mail na [email protected] of via Facebook Messenger di Brazil Taekwondo Stichting.