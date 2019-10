Pastoor di Pro Catedral y su comision sumamente contento cu ayudo ricibi di Minister Otmar Oduber

Pastoor Stanlistlau di Pro Catedral di Oranjestad tambe a expresa su alegria pa cu e proyecto di embeyecimento di e area rond di misa y alabez ta hopi gradici na Minister Otmar Oduber pa e proyecto en cuestion. “Nos ta sumamente contento pasobra asina aki nos por celebra e 100 aña di Pro Catedral San Francisco den bon forma. Hopi bon comentario nos ta hayando pero mi ta bisa semper cu tur e elogio ta bao pa Gobierno, pa minister”, asina pastoor di Pro Catedral San Francisco a declara. Y na nomber di henter parokia di Oranjestad pastoor a bisa danki di curazon na Minister Otmar Oduber. Alabez Minister Oduber a mustra cu parti di e proyecto por a wordo haci tambe dor di e maatschappelijke bijdrage di diferente proyectonan di Gobierno y un di e condicionnan ora ta inverti naturalmente pastorie como fundacion a ricibi no ta haci propaganda normalmente e entradanan aki cu ta bini pero nan ta placa cu ta bin y ta destina pa proyectonan di comunidad den e caso aki y manera ta conoci esaki ta existi mas of menos un 20 aña caba cu na momento un hende haci peticion pa un tereno di Gobierno un di e condicionnan ta cu mester entrega mas of menos 7 y mey promil mester inverti den proyectonan di desaroyo y social den comunidad. Y den e caso aki dos aña pasa a cabie hinke den un comision di trabao y e comision aki ta traha un rapport pa entrega na Parlamento p’asina tur hende por wak unda e placa ey ta bai. Y den e proyecto di Pro Catedral no tabata otro. E proyecto di embeyecimento di Pro Catedral ta yega sigur serca di un miyon Florin. Sra. Gina Berkley tambe a uni pa bisa Minister Otmar Oduber danki pa haci un soño cu nan tabatin realidad y for di momento cu nan a aserca Minister esaki no a duda ningun momento y tambe ta gradicie pa acepta e invitacion pa tey presente.

