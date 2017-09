Pastoor di 60 ta casa cu mucha di 12 aña

CHALCO, Mexico – Un pastoor evangelico di 60 aña a casa cu un mucha muhe di 12 aña na Juli di e aña aki y a show off e enlace via Facebook.

E religioso, kende ta dirigi un congregacion den e municipio di Chalco, Mexico, a bisa cu el a scoge su casa door di “designio divino” y despues di a papia cun’e (Dios) durante henter un anochi.”

E pastoor, conoci como Jorge, a uni cu Karla, pasobra “Dios a dunami Karla pa casa pa mi por crec’e. Awe, papiando den marduga cun’e, Dios, el a ponemi mira cu e muhe cu el a scoge ta di edad jong y e ta entreg’e na mi pa mi por santifik’e, edifik’e, pa e no contaminami manera cu e resto a yega na contaminami, pa cual mi a bisa: Amen, Señor, lag’e ta asina,” el a skirbi e evangelio den un publicacion riba Facebook, na cual e ta heci referencia na medionan local y di exterior e siman aki.

Di e mesun manera, e pastoor a hustifica di a casa cu tres muhe diferente.

“Desde cu mi a conoce religion, mi tabata tin cu wanta tres muhe kendenan tabata mi casa, cada uno den su tempo. Hopi di nan a scandalisa pa esaki y a expresa: Asina tanto muhe’ di cual loke nan ta mira solamente ta un posicion comodo di soporta pica, e inhusticia dilanti di Dios, mas pa Dios, ta hopi mas severo di cual e ta mira.”

El a agrega: “Despues di esaki, Dios a scoge un hobencita (E mucha muhe Karla e tempo ey di 12 aña di edad) pa e ta mi casa.”

E pastoor ta abunda riba e dialogo directo cu, supuestamente e tabata tin cu Dios prome cu el a sigui cu e casamento. “Señor, dicon e? Y awe, papiando marduga cun’e, el a ponemi mira cu e muhe cu el a scoge ta di edad jong y a entreg’e n’ami pa mi por santifik’e, edifik’e, pa e no contaminami manera e resto a haci, pa cual mi a siba: Amen, Señor, lag’e ta asina.”

“Despues di esaki, ta pa husga e cosnan spiritualmente y no carnalmente; loke Dios ta mira, ta e curason. Si un hobencita kier stima Dios, kier sirbi’e y anhela pa e wordo guia pa un hende cu ta bay bira su instructor, su proteccion, su sustentador y su amor (pasobra el a namora di dje), unda e pica ta? El a hustifica su relacion amoroso cu un mucha muhe, ora di splica cu awendia ta yega na institucionnan di salud, muchanan na estado di 10, 11 y 12 aña,” e Mexicano a agrega den su publicacion.

Manera cu ta suficiente pa provoca e indignacion, un di e ex casanan di Jorge a sali na defensa di e homber, cu kende e tabata casa pa 14 aña, a defende e accion bao di e argumento cu e pastoor ta un “ungido di Señor.”

Actualmente no tin dato di algun denuncia criminal haci contra e homber.

Fuente: www.laopinion.com