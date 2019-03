Pastoor Chileno homosexual acusa di abuso sexual di un homber

SANTIAGO, Chile- E pastoor Chileno, Tito Rivera, diabierna a wordo prohibi di sali for di e pais y tambe aresto domiciliario. E pastoor aki, cu a declara su mes como homosexual ta wordo acusa di a abusa sexualmente di un homber den e catedral di Santiago a 2015.

Rivera a wordo acusa di “abuso sexual” den un corte di e Centro di Husticia di Santiago, tribunal cu a determina e “aresto domiciliario (huisarrest)” durante e cinco lunanan cu e investigacion lo dura den e caso aki.

E pastoor a duna su declaracion, cual pa Ministerio Publico ta “un colaboracion” y p’esey a yega na un acuerdo cu e abogado defensor pa un “medida cuatelar” y no su detencion, segun e fiscal di e caso, Sergio Moya.

Na 2015, Daniel Rojas, cu awendia tin 43 aña, a acusa Rivera di a drog’e y pa despues abusa di dje den un camber den e catedral di Santiago, ora cu e victima a acerca e pastoor pa yud’e cumpra remedi pa su yiu”.

E caso a wordo treci dilanti pa e Ministerio Publico di O’Higgins (centro) y pa un investigacion periodistico tres siman pasa, despues di cual iglesia Chileno a pidi Vaticano pa expulsa Rivera for di sacerdocio. E pastoor ya caba a wordo condena canonicamente aña pasa, na 10 aña aleha for di sacerdocio, pa otro denuncianan di e mesun tipo.

Den un entrevista na television Chileno, Rivera a nenga e acusacionnan, y a denuncia un montahe den su contra y admiti di ta homosexual.

“Den iglesia ta existi un cantidad considerabel di homosexualidad di cual mi ta forma parti”, el a manifesta den e oportunidad ey.

Aña pasa, e pastoor y ex canciller di e Arsobispado di Santiago, Oscar Muñoz, acusa di abuso sexual y violacion di al menos shete menor, tabata e prome religioso manda pa prizon preventitvo (el a wordo laga den libertad algun dia despues), den cuadro di e scandal pa mas di shen acusacion di pedofilia cu ta colga ariba iglesia Chileno.

