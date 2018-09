Pastoor acusa di agresion sexual di un hoben a comete suicidio

RUAN, Francia- E pastoor Jean-Baptiste Sèbe, acusa di a agredi un hoben sexualmente, diamars a comete suicido den e interior di e misa Saint- Roman, na Ruan, noord di Francia. Esaki a wordo confirma pa medionan Frances.

Sèbe, di 38 aña y pastoor di 2005, no a wordo denuncia formalmente na polis.

Sin embargo, segun prensa, e mama di e supuesto vicima si a informa arzobispo di Ruan, Dominique Lebrun, cu Sèbe tabata tin “comportamentonan indecente y di agresion sexual” contra su yiu, cual edad no a wordo divulga.

“Nos no ta compronde e gesto aki di ningun manera, aunke mi sa cu e tabata pasando den un mal momento”, Lebrun a scirbi dne un carta habri, pero den e carta e no a menciona e supuesto denuncia contra di e parroco.

Naci na Strassburg, Jean Batise Sebe na 2012 a wordo nombra Delegado Episcopal pa Educacion y Director di e Centro Teologico di e Universidad di e diocesis di Ruan. Dia 1 di september 2013 el a wordo nombra parroco di San Juan XXII na Ruan Noord.

Segun e corant catolico La Croix, e cura fayeci actualmente tabata siña teologia den e Instituto Catolico di Paris, y tabata capellan na varios scol y institutonan publico na Ruan, unda e tabata masha aprecia.

