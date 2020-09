Passions on the Beach cu ‘Passion For Pink’, lo contribui cu Mary Joan Foundation Aruba

Passions on the Beach ta uni forsa cu Mary Joan Foundation Aruba durante luna di Oktober, e luna di conscientisacion di cancer na pecho.

Entre 1 di October y 31 di October, bo tin e oportunidad di pidi e menu ‘Passion For Pink” cu ta ofrece un opcion saludabel pa desayuno y pa cena. Cada biaha cu e menu aki wordo cumpra, un parti di e benta lo wordo entrega na Mary Joan Foundation Aruba y bo lo ricibi un pin di e fundacion como muestra di gradicimento.

E meta di Mary Joan Foundation Aruba ta pa sirbi comunidad dor di crea conscientisacion di cancer na pecho, duna sosten emocional, psicologico, mental y spiritual na esnan cu ta sufri di e enfermedad aki hunto cu nan famia y amistadnan como tambe duna sosten na esnan cu a sobrevivi e enfermedad aki.

Ta rekeri pa haci reservacion pa Passions on the Beach na www.OpenTable.com. Passions on the Beach ta habri di Diahuebs pa Diadomingo pa desayuno entre 7:30 AM te cu 11:00 AM y pa cena cuminsando 5:30 PM. Passions on the Beach ta situa dilanti di Amsterdam Manor Beach Resort na Eagle Beach.

