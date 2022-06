Aruba Airport Authority N.V. (AAA), e compania cu ta maneha y opera Aeropuerto Internacioal Reina Beatrix (AUA Airport), ta informa cu desde 24 di Juni 2022, tur pasahero biahando pa Merca lo wordo duna acceso na e terminal di check-in basa riba e 4 gruponan mara na cierto codigonan di color como parti di “Passenger Flow Control”.

E codigonan di color pa check-in pa cada grupo awor ta:

E grupo geel (YELLOW) por check-in awo entre 08:00 AM – 10:30 AM.

E grupo color blauw (BLUE) por check-in awo entre 10:30 AM – 11:30 AM.

E grupo nobo berde (GREEN) por check-in entre 11:30 AM – 1:00 PM.

E grupo oranje (ORANGE) por keda check-in entre 1:00 PM – 3:00 PM.

E concepto di Passenger Flow Control ta ensera cu pasaheronan lo wordo permiti pa drenta e check-in terminal basa riba gruponan separa cu nan codigo di color (Geel, Blauw, Berde y Oranje) cu a wordo determina a base di e orario di salida di e buelonan. Pasaheronan lo hanja un tempo pre-determina pa drenta e check-in terminal manera indica den e tabel aki bou.

E tempo pre-determina aki lo wordo determina pa bishitantenan basa riba e informashon cu nan indica den e ED (Electronic Disembarkation) Card na yegada unda e orario di buelo di salida mester wordo indica. Residentenan biahando for di Aruba pa Merca lo mester wak e orario di e salida di nan buelo pa determina ki ora nan lo ta permiti pa cuminsa e proceso di check-in (no mas prome cu 3 ora prome cu e buelo sali).

Tur pasahero mester tin su boarding pass na man pa por drenta e area di check-in, mirando cu AUA Airport tin embahadornan trahando na e entrada pa controla cada pasahero. Pasaheronan cu yega mucho trempan lo mester warda pafo pa por drenta ora nan orario yega.

AUA Airport ta gradici tur pasahero pa e comprenshon mientras cu AUA Airport ta purba brinda un mihor servicio pa tur pasahero cu ta sali for di Aruba pa Merca y cu tin cu pasa na tur e puntonan di checkeo na aeropuerto.