Pasonan importante prome cu bishita IMSAN

Salud di nos pashentnan y empleadonan ta importante pa ImSan. En conexion cu e pandemia di Covid-19 ta necesario pa ImSan tuma algun medidanan pa cuida salud di nos pashent y empleadonan. Entrante 6 di juli 2020 e siguiente procedura ta drenta na vigor.

Procedura pa e pashent en conexion cu e pandemia di COVID-19

• E pashent lo haya un cita di tal forma cu ta evita aglomeracion y cu por tin distancia social den sala di espera na momento cu e pashent yega ImSan.

• Pashent y bishitante mester uza ABHR (alcohol-based hand rub) na momento cu drenta ImSan.

• Tur pashent mester bin cu nan mesun mondkapje (mask). Pashent y bishitante mester uza mondkapje pa cubri nanishi y boca durante bishita. (si ta necesario lo duna pashent instruccion con pa bisti esaki).

• Mantene distancia social di por lo menos 1.5 meter.

• Pashent mester meld na e recepcionista (hostess) 5 minuut prome cu su cita.

• Famia y bishitante ta prohibi pa drenta si e pashent no tin mester di asistencia of no ta un menor di edad.

• Pashentnan por identifica nan mes mustrando nan carchi di AZV of un identificacion valido na e recepcionista.

• Pashent lo wordo gescreen pa controla si e tin keintura of tin sintomanan di Covid-19 na momento di yega e instituto medico of na e departamento di cuido.

• Pashent no mester uza handschoen den ImSan. Handschoen no ta un substituto pa laba man.

ImSan kier recorda y enfatisa tur hende pa tene nan mes na e reglanan basico.

• Laba man frecuentemente cu habon y awa y uza ABHR (alcohol-based hand rub). Uza ABHR pa haci bo man limpi ora bo sali. Laba man inmediatamente ora yega cas.

• Nister y tosa den elleboog of papel. Tira e papel den prullenbak mes ora.

• Evita di mishi cu wowo, nanishi y boca.

• Keda cas si bo ta sinti malo y tuma contacto cu bo dokter di cas.

Tur hende mester ta consciente y uni pa preveni y evita di plama e virus di Covid-19. Nos ta logra esaki si nos mantene nos mes na e reglanan di e normal nobo na tur momento y na tur caminda. Ta sumamente necesario pa cada un di nos aplica e medidanan di prevencion y sea consciente di e risico pa cu nos salud y esun di nos famia y prohimo.

