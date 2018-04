Pasonan grandi pa cumpli cu leynan contra labamento di placa

Corsou a tuma pasonan grandi pa combati labamento di placa y financiamento di terorismo. Leynan pa internet-gaming ta keda revisa e aña aki lo tin un evaluacion di riesgo nacional contra labamento di placa, cu ta sostene pa Banco Mundial. “Combatimento di labamento di placa y financiamento di terorismo ta un proceso continuo ku ta exigi colaboracion estrecho entre e sector publico y esun priva. Ta un proceso largo, pero tin progreso”, asina Anuschka Cova, presidente di CIFA a duna di conose. E International Narcotics Control Strategy Report di e United States Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, cu a keda publica na maart, ta sostene e deklaracion aki.

Publicacion di e International Narcotics Control Strategy Report di e United States Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs a produci diferente titular cu ta crea e impresion cu Corsou ta un di e teritorionan mas grandi na mundo caminda labamento di placa ta tuma luga. Anuschka Cova di e asociacion di profesonalnan den e sector internacional di finansas na Corsou, CIFA (Curaçao International Financial Services Association), ta lamenta cu prensa local a saca e declaracionnan den e rapport for di nan contexsto. “Den e rapport tin puntonan di atencion. Pero ta trata di solamente un alinea den un resumen di tres pagina tocante nos teritorio”, asina Cova ta sigui bisa.

Den e resumen cu Cova ta referi na dje, Corsou ta keda meciona como un centro financiero den region y un punto di traspaso pa droga for di Sur-America. Segun e rapport labamento di placa na Còrsou na prome luga ta relata na fondonan di benta di droga. Pero e rapport ta haci mencion tambe di un red di servicio bancario subteraneo na tokonan Chines. Esaki tambe a keda identifica como un fuente pa labamento di placa. E cos mas remarcabel, segun e rapport, ta cu esaki a resulta den investigacionnan y detencion.

Tambe e rapport ta referi na casonan grandi caminda recientemente a haci investigacion di practicanan di labamento di placa y otro actonan criminal, caminda a investiga, persigui y condena diferente funcionario halto. Den e cuadro aki ta haci mencion di ex-prome minister di Corsou y di ex–presidente di Banco Central di Corsou y St. Maarten. E rapport ta haci mencion di dos caso caminda ya pa años tin persecucion pa labamento di placa, y tambe caminda Hoge Raad na 2017 a confirma un veredicto. Declaracionnan den e rapport ta confirma cu a mehora e sistema existente di mantencion di e cuadro huridico contra labamento di placa.

Alabes, e rapport ta haci mencion di e actividadnan cu ta tumando luga den cuadro di e MoU cu Merca, firma na 2016 pa actividadnan di training y intercambio di informacion riba tereno di persecusion penal y mantencion di ley. Y tambe e echo cu nos autoridadnan ta keda firma acuerdonan manera TIEA (Tax Information Exchange Agreements) y acuerdonan pa preveni entre otro fraude di impuesto, financiamento di terorismo y labamento di placa. Den e rapport tambe ta papia di tur e acuerdonan internacional cu ta relevante pa nos teritorio (manera por ehempel e acuerdo contra droga, firma ku Nacionnan Uni na 1988 y e UNTOC) y foro y instancianan cu Corsou ta miembro di dje. Miembresianan importante ta entre otro e foro mundial tocante transparencia y intercambio di informacion pa metanan di impuesto, e CFATF (un organo regional na estilo di FATF) y via Reino; FATF.

“CFATF a duna Corsou permit pa bandona e di tres ronda di e evaluacionnan mutuo na november 2016, pa motibo cu nos a fortalece nos cuadro huridico contra practicanan di labamento di placa y financiamento di terorismo”, asina Cova ta splica. “Ta un lastima cu medionan di comunicacion a laga di menciona cu e rapport ta recomenda pa sigui cu nos supervision riba e sector offshort y FTZ’s y pa sigui investiga e fenomeno di servicio bancario subteranreo. Esaki ta algo sumamente positivo pa e personanan ku activamente ta envolvi den mantencion y proteccion di e reputacion y integridad di nos sector financerio. Apesar cu tin deficiencia den e cuadro huridico y problema cu mantencion y ehecucion, esaki ta nifica cu nos ta riba bon caminda pa cumpli cu e leynan relevante. Si lesa e rapport completo, por mira cu tin diferente otro teritorio, mescos cu esun di nos, cu tin un cuadro huridico fuerte, pero cu ainda no ta cumpli completamente cu reglamento. E ta un proceso continuo”, asina Cova ta conclui.

Ta mustra cu e rapport cu Cova ta referi na dje ta sostene e declaracionnan di e presidente di CIFA. Un comparacion den e rapport komparashon den e rapport ta sugeri cu e parti cu mester di mas mehoracion, ta e sector di internet-gaming. Na e momentonan aki Corsou ta trahando riba ahuste di un ley pa supervicion riba internet-gaming. Despues di aprobacion e ley aki lo trece e teritorio un stap mas cerca di cumplimento cu e exigencianan di AML. Alabes Corsou ta den proceso di ehecucion di e evaluacion nacional di riesgo di AML, cu ta cuminsa na 2018, y cu Banco Mundial ta sostene. Cova ta agrega cu prome minister Eugene Rhuggenaath y Banco Central di Corsou y St. Maarten ta sostene e esfuersonan riba tereno di combatimento di labamentu di placa y financiamento di terorismo y cu nan mes tambe ta envolvi den tur e recomendacionnan menciona.

Pa mas informacion, tuma contacto ku CIFA via [email protected] of +5999-461-5380.

