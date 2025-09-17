Puntra dicon, durf di semper puntra dicon, si bo no puntra dicon anto haci loke otro ta haci, por conduci na consecuencia pabo mes. Den otro palabra si esun prome cu bo ta haciendo algo robes, esey kiermeen cu paso bo ta haci locual semper a wordo haci asina ey , abo tambe ta haciendo algo robes. No ta tur ora ora bo hefe of esnan cu ta guia bo of conseha bo, ta corecto of tin rason, percura pa abo ta un bon ehempel pabo mes y esnan cu ta wak bo.
Pa ta conciente di tin un pensamento mas habri y pa por cuestiona actonan of desicionnan, ta duna nos e habilidad di desaroya nos mes. Nos mente lo ta programa pa mehoracion, un mente cu un bista mas amplio y un mente determina pa un futuro cu mas opcion.
E pensamento cu tur ora nos tin cu keda ripiti paso semper e tawata asina, ta empedi un organizacion of bo persona di innova. Na mesun momento esaki por conduci tambe, cu esnan cu ta busca caminda pa desaroyo, lo distancia dibo of esnan cu tin pensamento di mantene tur co manera semper e tawata.
Pues e siguiente biaha bo tende e palabranan, “paso semper e tawata asina”, tuma un tempo y puntra bo mes: Esaki ta berdaderamente e miho manera? Esaki ta algo pa proteha mi of e ta limitando e progreso dimi of e organizacion? Si mi cambie manera aki, kico ta mehora of kico ta empeora?
Diariamente rond di nos tin cambio, kico ta stroba abo pa tuma e siguiente paso?
Gillmar Werleman
Profesional den desaroyo di organisacion y maneho