Inscripcion pa e estudio di Bachelor Nederlands als Vreemde Taal na IPA ta habri

E estudio di Bachelor Nederlands als Vreemde Taal ta un estudio pa bira docente di segundo grado (tweedegraads) di Hulandes. Cu e estudio aki bo por duna les di Hulandes na alumnonan di EPB, EPI, mavo y e prome tres añanan di havo y vwo. E estudio tin un duracion di cuater aña y ta adapta na nos region di Caribe Hulandes. E estudio ta prepara bo pa uza e formanan mas nobo pa duna les di Hulandes, teniendo cuenta cu e idioma Hulandes ta un idioma stranhero pa mayoria di nos alumnonan aki na Aruba. Alabes bo ta siña guia e alumnonan di scol secundario pa nan por siña tanto e idioma mes, como e aspectonan cultural di e idioma Hulandes. Pa informacion mas amplio di e estudio bay na nos website www.ipaaruba.com, scoge ‘Initiele Opleidingen’ sigui pa ‘opleidingen’ y despues pa ‘Bachelor Nederlands als Vreemde Taal’. Aki bo lo haya entre otro informacion tocante contenido di e estudio, rekisito pa por haci e estudio y gasto di e estudio. Inscripcion pa aña academico 2022-2023 ta tuma luga online. Solamente studiante cu tin diploma di sea havo, vwo of mbo/EPI nivel 4 of cu ta den examenklas di un di e scolnan menciona por inscribi. Inscripcion pa e 21+Toets a cera dia 12 di november 2021, dus no ta posibel mas pa inscribi pa 21+ Toets pa aña academico 2022-2023. Pa por inscribi bishita e website www.ipaaruba.com. Bay na aanmelden y scoge pa ‘Toelatingstest Nederlands als Vreemde Taal’ si bo ta scoge pa inscribi pa e estudio di Bachelor Nederlands als Vreemde Taal. E ultimo dia pa inscribi ta 18 di februari 2022 pa motibo cu e trayecto preparatorio pa yuda bo pasa e test cu bo lo mester cumpli cu ne, lo cuminsa. Despues di e fecha aki no por inscribi mas pa aña academico 2022-2023. IPA ta invita comunidad di Aruba, specialmente tur persona interesa pa cuminsa un estudio na IPA pa ‘like’ e pagina di Facebook Instituto Pedagogico Arubano, p’asina keda na altura di tur e ultimo desaroyonan.

Comments

comments