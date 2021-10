Manera ya tabata conoci, e contracto entre dokter Eelco Veringa y AZV a termina conforme e peticion di dokter Eelco Veringa.

Dialuna 18 di oktober ultimo, AZV a firma contracto cu dokter di cas Geraldine Croes. Dokter Geraldine Croes ta e prome dokter di cas registra den AruBIG cu awor a keda contracta door di AZV.

Inicialmente AZV a anuncia cu dokter Geraldine Croes ta start su servicionan awe diahuebs 21 di oktober na Trompstraat 19. Sin embargo pa motibonan logistico -fuera di su alcance- e meta ta pa ranca sali entrante dialuna 25 di oktober.

E asegurado cu actualmente ta inscribi cerca dokter Eelco Veringa no tin nodi haci cambio di dokter di cas. Den caso cu e asegurado tin mester di cuido medico (urgente), entre tanto por sigui haci uzo di e servicio den oranan di atardi di Dokter di Cas na Warda Pariba (San Nicolas) of e Dokter di Cas na Warda Pabou (Huisartsenpost na Dokter Horacio Oduber Hospital). Por haya e informacion di Dokter di Cas Na Warda riba www.azv.aw den e bloki ‘Na Warda’ of den e AZV app bou di Menu →scoge Dunadonan di Cuido → Na Warda →Scoge Dokter Na Warda.

