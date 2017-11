Pashentnan di piso B4 contento cu e New Bed Tower

E mudamento di pashentnan p’e New Bed Tower (NBT) a continua y diabierna a toca turno na e pashentnan di B-4, antes conoci como Snijdend 3. Pa por a pasa e pashentnan den e edificio nobo, a haci hopi preparacion pa sigura cu nan tabata safe y e calidad tabata bon. Na momento di e mudamento, e pashentnan tabata contento di mira pa prome biaha e edificio nobo.

E mudamento di pashentnan di Snijdend 3 pe piso B-4 di e New Bed Tower a bay bon y a plania cu den 2 ora lo a transporta nan, asina Zorgmanager di B-4, Monique Verwoert a duna di conoce. A haci un training pa esaki, unda a traha e lista cua pashent lo bay prome y con e secuencia di pashent lo ta. Pero e mudamento di pashentnan a bay lihe, di cual a keda cla den un tempo di 1 ora. E pashentnan cu a muda tabata hopi stabiel y por a transporta nan den rolstoel. Tur hende tabatin 1 familiar cu nan, asina e zorgmanager a duna di conoce.

Dave Laclé, hospitalist di awo B-4, a duna di conoce cu pa hopi luna nan tabata den preparacion pa mudamento di pashent p’e New Bed Tower. Nan a brainstorm con nan lo hinca tur cos den otro pa loke ta trata e parti medico. Mester a percura cu e pashentnan ta den un condicion stabiel. “Hopi planeamento, pero mi a zorg pa a yega extra trempan pa haci e buelta”, asina el a duna di conoce. Dr. Dave Laclé a controla diabierna mainta pa mira cu tur cos tabata den ordo pa asina sigui muda e pashentnan. Un biaha mas a sinta cu otro, unda a percura cu tur hende tabata riba mesun linea. A check cua pashent lo pasa prome, kendenan tabata mas malo y asina a traha un lista con lo a transporta e pashentnan. E hospitalist a transporta e prome pashent di B-4 pe New Bed Tower.

El a duna di conoce cu asina e pashentnan a keda pasa p’e New Bed Tower, e nursenan a check e señalnan vital di tur pashent. “Tin mudamento, pero e siguridad y calidad di pashent semper ta na prome luga. Den e edificio nobo a ricibi e pashentnan cu un comision di bon bini, unda tabata warda nan cu champagne sin alcohol. E pashentnan tabatin smile grandi riba nan cara, aunke cu nan ta malo e momento aki tabata agradabel pa nan. E team cu a duna nan bon bini tabata uno hopi profesional, di cual na momento cu tabatin cualkier eventualidad cu nan por atende esaki di biaha.

Prome cu e mudamento tabatin planeamento, unda cu nan a pensa cu cosnan lo tabata un tiki caotico pero cosnan a bay bon y mudansa a bay hopi suave, Shirley Isei, nurse di B-4 a duna di conoce. Tin hopi diferencia entre e edificio nobo y bieu tanto pa e pashentnan como e nursenan. “Nos tambe tin cu bay custumbra cu cierto cambionan cu tin”, Shirley Isei a duna di conoce. Un di e cambionan pa e nursenan ta e pagernan, pasobra antes nan no tabata cana cu esaki y awo nan por sa cua pashent a page. E distancia tambe ta un di e cambionan pa nan, pasobra esaki ta un tiki mas largo.

Shirley Isei a forma parti di e comite di ricibi e pashentnan den e New Bed Tower y desde momento cu nan tabata sali for di e lift, por a mira e smile riba nan cara. Esaki tabata pa motibo cu pa prome biaha nan a mira e piso y e pashentnan a expresa riba e bista bunita cu nan tin.