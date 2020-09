Pashentnan di COVID por yama 166 si mester di ayudo di un dokter

Dokternan di cas conhunto cu Rode Kruis Aruba y Ambulance ta cuminsa cu procedura nobo pa atende cu pashent COVID via number 166

COVID-19 a mustra di ta un malesa hopi grave cu ta afecta nos tur y nos dunadornan di cuido ta haciendo e esfuerzo maximo den nos alcance pa brinda e miho cuido posibel pa nos ciudadanonan.

Entrante diabierna 11 di september ta cuminsa sistema di warda nobo. Di dialuna pa diabierna un dokter di cas lo ta disponibel specificamente pa casonan di emergencia di COVID durante orario di 7 or di anochi te 7 or di mainta. Den weekend e dokter di cas ta disponibel henter dia. Pa casonan di COVID di emergencia mester yama number 166. Lo tin posibilidad di evaluacion na cas door di dokter di cas na warda hunto cu personal di Rode Kruis. Ambulance lo ta standby si ta constata cu patient mester wordo transporta pa Hospital. Nos ta enfatisa cu e number 166 ta pa personanan cu a test positivo pa COVID of tin sintomanan di COVID y mester di ayudo inmediato. NO ta yama e linea ki pa hasi test of preguntanan general. Esey ta bay regular via bo dokter di cas.

Di e forma aki nos tur ta spera di por yuda patientnan cu COVID di un forma responsabel den temponan dificil.

Resumiendo

Procedura di cuido pa COVID-19:

dialuna- diabierna 7:00 AM – 7:00 PM, via bo mesun dokter di cas, despues via 166 diasabra y diadomigo henter día via 166

