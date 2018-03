Pashent mester trata e problema cu e dokter di cas direct cu e dokter

Ta asina cu AZV su prome recomendacion ta cu si e pashent di un inconviniente cu p.e., e servicio di e dokter di cas, e bay bek cerca su dokter di cas. Sra. Solange Tchong ta amplia.

E pashent mester purba di papia tocante e reclamo ariba e servico cu e asistente of si por cu e dokter di cas directamente. E cuido medico ta wordo via nan mesun practica. AZV su pensamento cu esey semper ta adecuado, aparti di e hecho tambe cu e mayoria di e dokternan di cas y e empleadonan, e asistente of secretaria trahando na un dokter di cas, ta hendenan profesional y bon entrena pa anda cu cierto tipo di pregunta of reclamo.

E parti cu bo no a haya bon di nan servicio, esaki ta brinda e mesun oficina di dokter di cas, e oportunidad di bisa, cu e ta tuma algo di esaki, pa mehora y pa siguiente biaha e pashent wordo yuda miho. E ta habri caminda pa mehoracionnan positivo. Di otro banda, ta bisa cu si di berdad, e no ta logra, si kisas e pashent e ta haya cu toch e no ta haya suficiente oido, e ora ey claro, semper tin oportunidad pa entrega keho cerca AZV, cual por cierto ta algo cu pa algun aña caba ta haciendo.

AZV tin un formulario standard di keho cu e pashent por yena y vocifera su insatisfaccion. Pero e prome luga pa bay ta unda cu e pashent ta ricibi cuido medico. Si e pashent a haya un tiki dificultad pa yega e dokter di cas, e prome caminda ta cerca nan mes. E ora e por vocifera su insatisfaccion tocante su servicio. A yega na e tipo di palabracionnan aki, hustamente for di e pensamento di loke tabata wak antes, cu 5 or di marduga ta warda pa tuma number. Den e pensamento ey, AZV ta haya cu e no ta pas mas awendia. Ya caba nos ta den un epoca pa traha asina mes. No ta husto pa laga hende warda for di 6 or di mainta. pa tuma number. E idea tras di dje, ta pa mehora servicio, facilita pashentnan. Awo tin un miho manera cu por yama entre cierto horarionan pa traha un afspraak cu e dokter di cas, segun Sra. Solange Tchong, di AZV.

