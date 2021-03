For di den oranan di diahuebs atardi Aruba a keda informa cu for di Boneiro lo presenta un persona den oranan di anochi via di Air Ambulance cu lo tin e virus y mester di atencion medico. Por a tuma nota di presencia di ambulancenan riba pista di Airport pasa di 8:30 anochi. E personalnan tabata full ekipia cu e trahe di proteccion. A saca e victima for di den e air ambulance y a pone e persona den e ambulance y cu urgencia a keda transporta pa hospital pa haya atencion medico avansa.

Comments

comments