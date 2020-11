Pashent di Cancer: ‘Ni pa bestia tin dokter drechi aki na Aruba’

Tico Valdes, un pashent bringando pa su salud desde 2018, ta den un lucha cu su salud despues di un operacion na Colombia. Sr. Valdes a wordo bisa na Aruba cu nunca e lo por wordo opera y cu e ta un pashent di cancer categoria cuater sin solucion, un pashent terminal.

Danki na su fe den Dios, sr. Valdes ta bisa cu awe e ta para ainda despues di un operacion di casi 9 ora di cual tur hende na Aruba por a wak e via un website di Colombia, un caso hopi grandi di operacion anto e dokter a keda contento. Sr. Valdes ta bayendo pa tres siman cu e ta wardando, unda cu AZV a pidi e pa traha un carta pa e mes por motiva pa kico e tin cu bay bek afo pa tratamento medico. Sr. Valdes a traha un carta di tres pagina cu tur detayes, entrega esaki, y no a haya contesta riba dje ainda.

E mester bay Colombia bek despues di su operacion pa haya un tipo di Kimoterapia preventivo, su tratamento mester sigui na Colombia pasobra no tin dokter pa trata sr. Valdes akinan.

A manda un carta pa minister di Salubridad Dangui Oduber y no a haya contesta tampoco. “Ora bo ta un mandatario bo no ta un politico mas, y si bo ta sinta riba un stul cu bo no sa kico pa haci, busca hende pa siña bo pa sa,” segun sr. Valdes.

Sr. Valdes ta bisa cu pa su persona desde awe tur dokter cu specialista cu ta cana cu bachi blanco mester cambia esaki pa un bachi preto pasobra ‘nan no ta cura hende na Aruba tog.’ Sr. Valdes ta puntra si Hospital lo por saca data di cuanto hende a drenta hospital, cuanto a wordo cura y salba anto cuanto a muri.

El a wordo manda Erasmus pero “Erasmus no ta sirbi”, segun sr. Valdes ta expresa. Si e bay hues, e ta bisa cu e no lo bay pa e calidad di cuido akinan pasobra no tin esaki, pero e lo por bay corte pa zorg cu un par di dokter no traha mas aki na Aruba. “Ni pa bestia no tin dokter drechi akinan na Aruba”, segun sr. Valdes.

Pashent ainda ta bay Colombia

E locura mas grandi ta segun sr. Valdes, cu AZV y gobierno ta bisa cu Hulanda a bisa pa sera frontera entre Colombia, pero segun sr. Valdes no ta berdad pasaobra Hulanda a sera frontera cu Bogota, Cali y Medellin anto no cu Bucaramanga, pashentnan ta wordo manda ketobay eynan. “Hospital internacional di Colombia a wordo finansia door di Union Europeo y World Bank, e ta un hospital internacional no manera nan ta bisa mi aki cu ta Cowboy tin ey bao si mi bay Colombia bek”, sr. Valdes ta bisa. E dokter cu a bis’e esaki aki na Aruba mester traha un rapport unda e ta splica su mes detayadamente dicon e ta haya cu sr. Valdes lo muri den sala di operacion si e bay bek Colombia.

Sr. Valdes su peticion ta pa ‘sea ser humano’ y na Aruba mester cuminsa educa e pueblo mas riba kico ta Cancer. Tin hopi forma preventivo pa haci esaki pero e dokter ta sinti cu e ta Dios segun sr. Valdes, pio si nan a bini for di Hulanda nan ta kere nan sa tur cos. “Pa tur respet pa dr. Franken, pa bo bisa mi cu mi no por haya transplante di higra, mi tin cinco of seis dokter mundialmente cu por haci esaki”, segun sr. Valdes.

Masnoticia ta pendiente cu AZV pa un reaccion riba e caso aki y declaracionnan cu a wordo haci.

