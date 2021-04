Pashent cu ta den cuido intensivo riba optiflow por sigui comunica

Desde maart 2020 te cu awo un total di 548 persona a wordo admiti den Hospital pa motibo di Covid-19. Di e total aki e edad promedio di admision ta 61 aña. Mayoria di pashent cu a wordo admiti tabata sufri di un of mas malesa cronico pero 13% no tabata sufri di nada y asina mes a drenta Hospital pa ayudo medico.

Unabes un pashent wordo admiti riba B3, ta paso e tin falta di oxigeno. Den un admision regular di covid-19 ta cuminsa e admision cu un asina yama “neusbril”. Esaki ta duna oxigeno via nanishi, pasobra e pulmonnan ta yenando cu awa.

E awa cu ta drenta pulmon, ta un reaccion inflamatorio cu ta pasa den e pulmon. Dr. Selene Kock, specialista di pulmon, a duna di conoce cu e persona literalmente ta cuminsa hoga den su mesun awa cu ta celnan inflamatorio. Ta cuminsa pues prome cu “neusbril”, pero si esaki no ta suficiente ta duna e pashent un “non – rebreather mask” riba B3, cual por bay te 15 liter di oxigeno.

P’e celebro por traha, p’e curason por traha nos mester di suficiente oxigeno. Encaso cu oxigeno baha, hende por haya ataca di curason, stroke y fayece. Unabes bo yega cuido intensivo paso e otro opcionnan no tabata suficiente ta opta pa pone e pashent riba e mashin cu yama “optiflow”. E mashin aki ta uno cu ta bay via bo nanishi y e ta dunabo mas oxigeno y te cu 60 liter/ 100% di concentracion di oxiheno. Bo mester imagina cu e pashent ta den un lama y e ta hogando, pues su pulmonnan no tin e capacidad pa tuma oxigeno mas. Pues “optiflow” ta duna e pashent mas oxigeno pero sin mester pone e pashent den coma. E pashent pues ta den cuido intensivo pero e por keda den contacto cu su famia via diferente forma virtual mirando cu na e momentonan aki un pashent cu covid-19 no por ricibi bishita.

Si e optiflow no logra yuda e pashent y e bira mas grave, tin cierto decision cu dokternan ta tuma. Dr. Kock a duna di conoce cu mayoria di pashent cu e inflamacion a afecta ambos pulmon, dado momento nan ta bira hopi stijf y inflama. Ta dicidi e momento ey pa pone e pashent den coma y ta verslap nan spiernan. E nursenan ta percura pa duna nan remedi contra dolor y ta hinca un tubo den e pipa di rosea. Asina ey ta purba via e mashin di ventilacion mecanico pa tene e pashent na bida, pasobra sin oxigeno e pashent ta muri.

A pesar di a pone pashent riba ventilacion mecanico y cu 100% di oxigeno nan a fayece. Esaki ta debi cu e pulmon ta ful na cicatris, pues manera plastic, y e no ta traha mas. E pashentnan cu a sobrevivi e parti di admicion riba cuido intensivo, a pasa por lo menos dos of tres luna den rehabilitacion clinico cu por ehempel fisioterapia , ergoterapia etc. Loke tambe bo ta keda cune ta cu e pulmonnan ta bira mas chikito, pues bo capacidad vital ta hopi menos. Esey kiermen cu si antes e pashent por a core 10 kilometer, aworaki cana 1 of 5 kilometer ta sinti manera un un marathon.

Tambe e pashent ta keda cu un “foggy mind” esta celebro no por pensa bon mas. Tambe cabey ta cay, problema di motoriek esta di nan man y pia. Tambe door di a drumi asina largo nan por keda cu heridanan cu por tarda te cu 1 aña pa cura. Y tambe e parti di depresion cu no por keda sin menciona.

Dr. Selene Kock y staff completo di HOH kier un bes mas pidi tur hende eyfo pa cuida bo mes, mantene na e reglanan cu tin pa asina nos por sali hunto di esaki.

