Tin hopi pashent ta biniendo acerca cu mester di atencion medico y ta algo cu tabata premira for di momento cu e pandemia a dal Aruba for di 2020 a mira cu ta bay tin un problema den e pashentnan cronico cu no por a wordo yuda y despues di tempo lo bin hopi mas tempo di espera y tin cu haal in esaki lo mas pronto dr. Joel Rajnherc a menciona.



Debi cu tin hopi tempo di espera di algun seccionnan di medico, ta haciendo tur loke ta posibel e problema mayor actualmente ta pa haya e hende corecto riba e posicion corecto y bo no kier djis tuma un hende y despues bo ta hayabo cu mas problema na e luga di menos.

Nos ta seleciona hopi intensivamente kende ta bin traha na IMSAN, pa ora di bin traha na IMSAN ta pasobra un grupo grandi di entrevistanan cu ba haci bo a cay na agrado cune y nos sa cu bo sa bo funcion , asina e director drs. Joel Rajnherc a papia cu masnoticia.