Paseo riba bicicleta na Playa Pabao riba Dia di Betico

Directiva di Centro di Bario ta anuncia su prome actividad pa 2018. Ta trata aki di un paseo riba bicicleta cu lo tuma luga diahuebs 25 di Januari esta Dia di Betico. E actividad aki ta den cuadra tambe di e actividad anual di “Tin Union Familiar” (TUF). E actividad aki ta enfoca y stimula e importancia di tin un union den famia. Den pasado TUF a wordo organisa cu exito na unda famianan ta uni y participa na e actividad aki. E aña aki a dicidi pa organisa un biaha mas un paseo riba bicicleta na unda famianan por uni ya cu mayornan por participa hunto cu nan yiu(nan) riba bicicleta. Tambe bisiñanan, clubnan deportivo, scolnan y barionan por forma nan grupo. Manera ya menciona e actividad aki ta tuma lugar Dia di Betico. Mainta 9 ór ta sali rumbo pa Arashi pasando via Bubali y San Miguel. Lo regresa Centro via e caminda grandi di Noord. Lo tin musica pa compaña e grupo. Inscripcion ta tuma lugar na Centro di Bario Playa Pabao di dialuna pa diabierna di 8 ór pa 12 or y di 2 or pa 6 ór y tambe lo tin oportunidad pa inscribi dia di e actividad prome cu 8.30am. E prome 200 persona cu inscribi lo ricibi un tshirt. Lo cobra e suma di 5 florin cual ta incui awa y fruta. Pagando e suma di 20 florin bo por huur un bicicleta pa e actividad aki. Nos grandinan y chikitinnan tambe por participa ya cu tin un bus disponibel. Inscribi na tempo pasobra cuponan ta limita.