Paseo riba bicicleta cu Centro di bario Playa Pabou ariba dia di Betico

Diamars atardi Sr. Denns Burkle cu ta presidente di Centro di bario Playa Pabou a duna di conoce cu nan tambe tin un actividad relaciona cu dia di Betico diasabra 25 Januari 2020. Ta spera un total di 200 persona pa inscribi pa haci e paseo riba biciclita uno grandi pa tanto grandi y chikito.

Centro di bario Playa Pabou invitacion pa cu paseo riba bicicleta riba dia di Betico. Posted by MasNoticia.com on Tuesday, January 21, 2020

Y esnan cu kier inscribi por pasa na Centro di Bario Playa Pabou for di 8or di mainta te cu 12 or merdia di 2 or pa 6 or atardi. Ta cobra solamente 7.50 pa inscripcion y eynan bo ta haya bo tshirt, fruta, juice, awa. E parada ta keda compania pa un sistema di musica, si bo cansa bo tin un pickup y un bus pa descansa aden. Pagando solamente 25 florin bo ta haya un bicicleta for di Centro di bario Playa Pabou riba dia di Betico. E ta cuminsa for di 9 or mainta ta bay te area di Noord, via Bubali, San Miguel eynan lo bay Centro Deportivo Frans Figaroa y eynan lo presenta na Centro di Bario Playa Pabou.

