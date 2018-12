Pasco di nacemento celebracion di fiesta di pasco

Un temporada dushi y di celebra cu famia. Nos por bisa cu cabamento di 1800 y cuminsamento di 1900, Aruba tabata un isla caminda masha poco hende tabata biba. Celebracion di Pasco y Aña Nobo tabata sigui, pasobra maske con humilde ta semper tin algo pa ofrece famia y bisiña. E tempo aya durante fin di aña tabatin masha hopi ambiente mes. Tur hende tabata prepara pa yegada di Pasco. Manera ta custumber di tur Arubiano cu un bes pa aña, prome cu e dianan di Pasco ta haci limpi tanto paden y pafo di cas. Tur cos ta haya verf nobo hasta e dak. Mayoria di e casnan di e tempo aya tabatin color blanco of geel, pasobra nan tabata verf nan cu calki.

Pasco semper ta trece un bon ambiente y hende tabata traha adorno di Pasco na cas mes. Cu sinta di tur color tabata traha tur clase di adorno pa pega na muraya y colga den cas. Popchi di paña, borda y gehaak. Cortina nobo of di aña anterior ta sali fo’i den cashi. Mucha ta haya trabou di polish e vloer di mosaico of palo. Antes nan tabata dorna cas cu kerstboom y tabata cende un bela. E bela tabata simbolisa e luz di nacemento di Hesus y e strea cu ta briya pa e mustra e caminda pa stal.

Preparacion pa Pasco tambe ta cuenta di bay Playa (Oranjestad) pa cumpra paña y zapato nobo pa bisti dia di Pasco. Na stacion di radionan cantica bunita di Pasco di grupo tipico y folklorico tabata zona. Mucha homber ta prepara pa pidi man pa casa di e mosa (mucha muhe) di nan soño despues di misa di Pasco. Serenata di Pasco ta waya den tur skina riba nos isla. Mucha homber hoben ta prepara nan cancion di Pasco pa canta pa e galeins y un trio ta bin pa siña e piesa. Ta rek tambu pa toca y ta traha tur clase di cantica.

Como cu nos comunidad ta consisti di mayoria hende cu ta catolico, e baymento di misa ta un parti di e tradicion di Pasco. Pa hopi hende e celebracion di Pasco tabata un celebracion religioso. Nan ta cuminsa cu baymento di misa di Aurora for di dia 16 di december te cu 25 di december, cu ta Pasco. Un total di 9 misa di Aurora. Bispo di Pasco hopi hende ta gusta bay misa di 12’or di mei anochi. For di 10’or di anochi caba, mayoria hende tabata bay misa pa sigura un luga di sinta den misa. Tin un ambiente solemne of cu canto di coro hunto cu e pesebre cu ta refleha e nacemento di Niño Hesus. Esaki tabata algo cu no por falta. Door di bay misa creyentenan tabata haya e goso y sinti e amor, cu nos ta celebra e nacemento di dushi Niño Hesus. Y trece paz den nan curason. Despues di misa ta bay bishita bisiña, famia y tambe henter famia ta bay cerca madushi y padushi.

Pasco ta un celebracion cu nos no mester laga pasa sin mas. Ta momento cu famia ta bini hunto pa comparti cu otro y desea otro Bon Pasco.

Departamento di Cultura Aruba ta desea henter e pueblo di Aruba un dushi temporada di Pasco.

