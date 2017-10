Pasantia Internacional un experiencia unico y inolvidabel

Diasabra dia 4 di November 2017 Instituto Pedagogico Arubano (IPA) ta tene su Dia Publico (Open dag) anual. IPA ta ofrece estudio pa formacion di maestro di scol preparatorio, di scol basico y di scol avansa. IPA tin mas cu 25 aña formando maestro pa enseñansa di Aruba y den transcurso di aña e instituto aki a demostra y afirma e necesidad y balor cu e tin. Un parti esencial di e programa di IPA ta e pasantia internacional (buitenlandse stage) cu e studiantenan mester cumpli cu ne den cuadro di e curiculo di e estudio. Meta principal di e pasantia ta pa e studiantenan conoce cultura y sistema di enseñansa diverso, desaroyo profesional y personal y pa trece innovacion specificamente riba tereno di Desaroyo Sostenibel den ensenañsa na Aruba. Thiara Wever, graduado di 2015, ta conta con el a experiencia su pasantia internacional na Costa Rica.

“Como preparacion pa e pasantia internacional nos a participa dos siman largo na diferente tayer. E programa a enfoca riba e 4 P’s di sostenibilidad, segun Nacionnan Uni cual ta Planet, People, Profit y Participatory Governance. Nos, como e grupo cu a bay Costa Rica, a haya e encargo di IPA pa investiga e desaroyo sostenibel di turismo y e structura di enseñansa di e pais. Nos a haya e oportunidad pa bishita Universidad de Costa Rica (UCR), unda nos a participa na un programa pa conoce e diferente scolnan. Di e manera aki nos por a haci un comparacion entre e sistema di educacion di Aruba y esun di Costa Rica. Tambe nos a haya oportunidad pa duna un presentacion di Aruba na e studiantenan di UCR cu ta studiando pa bira maestro. Nos a participa na diferente excursion y actividad cultural p’asina nos conoce un poco mas di e cultura di Costa Rica. Nos a explora e naturalesa di Costa Rica cual ta sumamente atractivo. Nos a bishita volcan Poaz y volcan Arenal. Tambe nos a bay e parke La paz waterfalls unda nos a experiencia diferente waterval. Ziplinning no por a keda afo. Costa Rica su biodiversidad di flora y fauna ta hopi grandi, y esaki ta loke a impactami hopi. E periodo di pasantia internacional sigur tawata un experiencia unico y bunita. E no ta un temporada facil, ya como cu bo lo no ta cerca di bo famia pa un periodo di un luna. Pero e ta un periodo di bo bida unda cu sigur bo ta haya tempo pa refleha riba bo mes, conoce bo mes mas miho, conoce y comparti cu otro persona . E ta un experiencia unico y inolvidabel.”

IPA ta invita particularmente henter e comunidad di Aruba pa asisti na su Dia Publico p’asina cera conoci cu nos instituto en general y e ambiente estudiantil en particular, conoce nos facilidadnan y tambe pa haya informacion di loke IPA ta haci. IPA ta invita tur studiante di HAVO, VWO, EPI y tur otro persona interesa pa cuminsa un estudio pa maestro pa asisti na e Dia Publico aki dia 4 di november 2017. IPA su Dia Publico lo ta di 10or di mainta te 2or di atardi. Durante e Dia Publico aki lo duna informacion general di e estudio di maestro pa Enseñansa Primario, Movecion y Salud, Bachelor Papiamento, Bachelor Hulandes, Bachelor Ingles, Bachelor Spaño y Master Educational Needs. Banda di esaki lo tin presentacion di proyecto di studiante y exposicion di e diferente areanan di formacion di e estudio di maestro pa haya un miho bista riba kico e estudio ta encera. Naturalmente lo tin oportunidad pa inscribi como studiante pa e estudio pa maestro di Enseñansa Primario, Movecion y Salud, Bachelor Papiamento y Bachelor Hulandes. Pa por inscribi na IPA mester trece e papel di registro civil (papel di AWG 5,-), si a gradua caba copia di diploma di sea HAVO, VWO of MBO nivel 4. E gastonan di inscripcion ta AWG 75,-. Banda di esaki tur persona cu ta interesa den Bachelor Ingles y Bachelor Spaño por pasa IPA pa ricibi informacion y yena un formulario di interes. Tambe lo tin un ‘Food & Bake Sale’ organisa pa nos propio studiantenan. E benta di cuminda aki tin como meta pa recauda fondo pa e studiantenan di aña 3 cu pronto lo biaha pa exterior pa nan pasantia internacional. Di e manera aki IPA ta brinda henter Aruba un dia special di orientacion, yen di informacion y actividad.

Pa mas informacion por tuma contacto cu Studenten Services na 5243100 of por bishita nos pagina di facebook ‘Instituto Pedagogico Arubano’ of nos website www.ipaaruba.com.