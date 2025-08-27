Diamars anochi riba caminda di Kamay poco pazuid di Yenyen bar ta sosode un accidente fuerte unda un auto a bolter y keda den banda despues di e impacto fuerte.



Chauffeur di un toyota vitz a bay pa lora na su man robes net un mercedez benz biniendo patras di dje riba un velocidad e chauffeur a intenta di maniobra y bay pasa e vitz riba un t-weg y aki dal e vitz basta duro parti patras robes y pone e vitz bolter y a keda den banda despues. Tabatin tres hoben a keda levemente herida, personal di ambulance a controla tur hende y a laganan cu conseho atras. Roadservice a presenta despues y takelwagen a lanta e dos auto kibra y hibanan pa nan destino.