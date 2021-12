Riba e caminda principal di Pos Chikito diadomingo marduga pariba di e rotonde a sosode un accidente fuerte cu algun auto envolvi. Polisnan y ambulance a presenta di biaha na e sitio. A constata cu e chauffeur di e lexus tabata bayendo direccion paboua bay pasa auto y no a premira cu tabatin un auto biniendo for di pabou y a dal semi frontal den un nissan march y causa cu e nissan march a dal den un toyota vitz cora cu tambe tabata bahando for di pariba. Daño material tabata basta, tabatin persona herida y ambulance a presenta pa atende cu esnan envolvi.

