Pasaheronan pega na Venezuela mester tuma contact cu e aerolinea mas pronto posibel

Frontera entre Venezuela y Islanan ABC ta keda cera pa un tempo indefini. Esaki kiermen cu buelonan no por sali of drenta pa y for di Venezuela. Gobierno di Aruba a logra si un excepcion cu a wordo duna pa busca e pasaheronan cu ta pega na Venezuela. Esaki ta loke cu Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce for di diadomingo.

Pa logra esaki, Gobierno di Aruba ta haci un yamada pa tur esunnan cu ta pega na Venezuela pa acudi na e aerolinea pa asina yega na areglo pa wak con esaki lo wordo haci. Famianan di esnan cu ta pega na Venezuela, ta wordo pidi tambe pa tuma contacto cu nan famianan cu ta pega na Venezuela pa informa nan pa tuma contacto cu nan aerolinea.

Prome Minister a duna di conoce cu for di diadomingo e prome buelonan a cuminsa. Y lo logra pa e siguiente dianan nos dilanti, pero segun e mandatario no ta conoci te con hopi esaki lo logra. Un di e motibonan ta debi na e dificultad pa e aerolineanan haci vuelonan bashi.

E contacto cu pasaheronan ta bayendo bon. Algun aerolinea ta confrontando dificultad pa contacta nan pasaheronan pero tin riba plan pa bin diabierna cu tur su pasaheronan pega na Venezuela. Pa e motibo aki, Gobierno di Aruba ta enfatisa pa tur pasahero tuma contact cu nan aerolinea mas pronto cu ta posibel pa asina nan haya sa ki dia e vuelo di regreso pa Aruba ta.

Turistanan Venezolano cu ta pega na Aruba, Gobierno di Aruba ta haciendo lo posibel pa nan por regresa nan pais mas pronto posibel.

Comments

comments