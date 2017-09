Pasadia Briyo di Solo ta conta cu sosten di AHATA

AHATA a tende cu Pasadia Briyo di Solo tabatin e incidente di candela y a opta pa yuda e scol unda por. A combersa cu nan y a yega na acuerdo di haci un donacion di 7.500 florin. CEO di AHATA, Jim Hepple, a mira e dañonan na e scol y ta kere cu e donacion lo mester ta un poco mas, pasobra tin hopi trabou pa haci.

Esaki ta e unico facilidad di e tipo aki, unda tin 16 cliente. Mas rapido cu ta posibel Pasadia Briyo di Solo mester cuminsa funciona bek, p’esey AHATA lo bay mira con mas nan por haci pa yuda nan. E facilidad ta importante y como esaki ta e unico aki na Aruba, nan ta haci bon trabou. Mas lihe e scol ta den funcion, ta miho pa tur hende. AHATA lo ta haciendo nan esfuerso pa stimula otro pa yuda e scol.

Director di Stichting voor Verstandelijk Gehandicapten Aruba (SVGA), Els van Homelen a duna di conoce cu nan tur a keda den shock ora cu e scol a kima y nan a purba di salba hopi cos for di e klasnan. Un par di e materialnan por laba nan, a purba warda mueblenan cu despues por haci uzo di dje. Despues di tur esakinan, a bin e fase di seguro unda cu mester a mira kico por haya bek for di nan y kico no pa asina por drecha e luga. Te ainda nan ta den e fase aki, pasobra no tin un claridad ainda cuanto lo costa pa traha un edificio nobo. SVGA tabata en espera di e prome ofertanan, unda cu lo mester a cuminsa cu e negociacion cu seguro. Aki lo trata e parti cu si e seguro lo paga e suma completo pa cu e reconstruccion di e edificio y e parti di material ta otro cuenta.

SVGA a haci un calculacion cu nan mester di mas o menos 100 mil florin pa yena e luga cu e materialnan cu nan mester di dje. E “dag waarde” cu nan tabatin no lo yega na esaki pasobra e mueblenan ta material di 30 aña pasa. Pasadia Briyo di Solo ta ricibiendo hopi cooperacion di comunidad y nan ta contento cu esaki. Els van Homelen ta kere cu e ayudo aki, nan lo a pasa e suma di 30 mil florin pero asina mes mester di hopi mas ayudo. Riba e barco di Freewinds tabatin un concierto y nan a bende casi 6 mil carchi, di cual diferente yudansa nan a ricibi. Cada cos chikito cu nan ricibi ta yuda hopi pero ainda falta hopi cen pa nan por yega na nan meta pa asina e local por ta den operacion.

Te cu awo ainda SVGA y Pasadia Briyo di Solo no sa kico precies a pasa cu e local a kima, asina cabesante di departamento Pasadia Briyo di Solo Jeta Figaroa a duna di conoce. Riba e prome dia di scol e personal a yega na pia di trabou pa traha, pero pa 6’or di atardi nan a ricibi un yamada cu e scol ta na candela. Na yegada nan a bin mira 3 local kima, pero kico ta e causa nan mes no sa.

Di biaha SVGA y Pasadia Briyo di Solo a cuminsa traha pa mira kico tur nan ta haya pasobra e clientenan mester yega. Solamente 2 grupo a keda bon y no tin luga pe otro 3 grupo. E 3 local ta hopi kima pero despues di 2 pa 3 siman nan a ricibi e yudansa di famia Bareño cu un barak na Centro Deportivo Franklin Bareño. Na e barak aki 24 di e cliente ta bay eynan y e resto ta keda na Pasadia Briyo di Solo. Pa awo nan ta parti pero no sa te ki tempo. Jeta Figaroa ta gradici tur cu a duna un man pero mester mas. Seguro no ta cla ainda y tin hopi material pa cumpra.