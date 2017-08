Pasadia Briyo di Solo mester di yudansa

Pasadia Briyo di Solo ta un departamento cu ta duna servicio na 60 persona special adulto di Fundacion SVGA (Stichting Verstandelijke Gehandicapten Aruba). Dia 17 di Augustus 2017, 3 local a kima, pa cual no por sigui duna e servicio. Loke ta inboedel ni limpieza no ta wordo cubri, ni luga temporario pa sigui funciona. Actualmente personal mes ta trahando pa saca y laba loke ainda por salba.

Cualkier persona of negoshi cu lo ta dispuesto pa yuda e fundacion lo ta hopi aprecia. Nan mester tur loke ta inboedel y sikiera 2 trailer / barak pa acomoda nan clientenan te ora e restauracion keda cla. Pa cualkier inf por jama Pasadia Briyodisolo, 5227858