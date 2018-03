Pasa auto pa loco y por poco dal frontal den auto di Polis

Diahuebs anochi patruya di Oranjestad coriendo riba caminda di Tanki Leendert direccion zuid a hayanan ta baha caminda pa un auto cora cu tabata biniendo for di contrario ta pasa auto pa loco meimei di caminda casi dal frontal cu auto di Polis. E oficial a bira y bay tras di e auto y a logra pare na Shiribana debi cu e auto a core basta lihe mes. E oficial a atende cu e chauffeur debidamente y a controla cu e auto su belasting no ta paga y e chauffeur a haya multa, debi cu no tin luga no por a tuma e auto den beslag.

