Pas laboral ta reina un biaha mas na RBC Bank

Sindicato FTA y mediador di gobierno a reuni diahuebs anochi, tocante e situacion na RBC Bank. E partidonan a yega na un acuerdo di principio cual tambe a pone fin na e welga di tres dia di e trahadonan di RBC Bank. Sr. Hubert Dirksz, di sindicato FTA ta splica.

E protocol den e caso aki, no a keda cla den su totalidad. Esey a trece cun’e cu diabierna mainta a tene un reunion cu e trahadonan, ya cu en principio e trahadonan mester a cuminsa traha 8 or di mainta. Pero na momento cu sindicatonan a yega, a bin ripara cu e protocol falta algo. Esey a conduci cu e trahadonan no a cuminsa traha pa 8 or, manera planea. A bay sinta bek na mesa, pa haci e protocol mas duidelijk pa tur hende compronde, pa evita mal comprondemento. Esey a pone cu ta te banda di 11 or y 30 por a firma e protocol.

Entrentanto e trahadonan a bay di acuerdo cu e protocol y pa merdia tur e trahadonan a reanuda nan trabao, y cu esaki cosnan a normalisa na e banco. Banco a bisa cu e articulo di e savingsplan, cual kier a cambia, lo keda intacto. Pero si banco lo bay corte pa den e caso aki, wak si e por haya hues bay di acuerdo cun’e, pa no sigui paga ariba e interes di e plan di ahoro. E interes cu e ta pagando, segun banco, no ta e interes di mercado.

Door di esey, e CAO ta keda vigente manera cu e ta. E CAO aki ta vence na december 2018 y awo banco lo bay Corte. FTA a pone un fecha termino pa e caso bay corte y aki lo laga hues duna su opinion ariba e articulo ey. P’awo tin pas laboral na RBC Bank.

Door cu tabata tin un welga y na momento cu tabata tin e welga, e ora ey pa trece claridad pakico e welga ta. Door di esey a bin cu e protocol. Tur cos tabata a base di e welga cu a tuma luga. Asina e partidonan mester biba cu e protocol.

E punto cu RBC Bank kier a saca afo, a wordo treci bek y e biaha aki nan a acepta. Aunke cu na momento cu a firma e CAO, e tin problema con e plan di savings mientras cu e kier bay Corte pa haya sa, si dun’e rason si e mag di kit’e. Pero banco so no por kita, loke dos partido a firma. Pesey nan lo bay corte pa wak si nan ta haya rason dilanti hues, segun Sr. Hubert Dirksz, di FTA.