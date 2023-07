Diasabra anochi polisnan a keda dirigi basta lihe pa Eagle Beach unda band’i costa linda un party bus color geel e chauffeur rabia a saca algun hoben ponenan riba caminda deni na alcohol. E hobennan parce a consumi basta alcohol den e bsu y bira basta fastioso y un menor di edad no por a wanta esaki y bira malo. Ambulance tambe a presenta pa atende cu dos cu tabata malo.



E hoben an a informa polis di e bus cu a laganan y polis a tuma tur declaracion pa pasa esaki over pa departamento concerni.