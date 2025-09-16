Den colaboracion cu e parti Caribense di Reino, bon gobernacion y un estado di derecho fuerte, finansa publico sano y sostenibel y resiliencia economico di e islanan ta fundamental. For di e perspectiva aki, nos ta traha riba un futuro comparti cu bista riba condicionnan local di e seis islanan. Debi na nan ubicacion, e islanan por experencia e efectonan di desaroyo geopolitico directamente. Continuidad y trankilidad ta fundamental den tempo di tension geopolitico. P’esey, presupuesto di 2026 ta basa riba e accionnan cu ya a inicia.

Pa Boneiro, Sint Eustatius y Saba, ta trata di mantene y aumenta prosperidad pa e islanan por desaroya nan mes socialmente, fisicamente y economicamente. Esaki ta sosode, entre otro, via e tres Regiodeals. Hunto cu e gobiernonan insular, gabinete ta comprometi cu finansa cu ta prepara pa futuro y bon gobernacion. Entre otro, via renobacion di ley cu ta regla relacionnan financiero y administrativo. Den futuro, e islanan aki lo tin oportunidad pa obtene prestamo, pa por realisa nan tareanan corectamente.

Pa sostene e gobiernonan insular miho, nos ta fortifica forsa di ehecucion. Aki lo tin mas cu 4 miyon Euro extra na 2026. Agenda Pa Bon Gobernacion Hulanda Caribense ta contribui na esaki, door di miho servicio na residentenan, institutonan solido y atende cu violacion di integridad. Pa mehora conectividad, ta amplia subsidio pa e ferry Makana. Ademas, na 2026, ta pone 10 miyon Euro na disposicion pa haf di Saba, ademas di e 30 miyon Euro di 2025. Pa mehora e careteranan di Boneiro, tin 16 miyon Euro pa e periodo 2025-2028 disponibel. Na 2026, lo introduci un enfoke integral pa infrastructura fisico di Boneiro, Sint Eustatius y Saba. Den esey, e tres islanan y e departamentonan concerni ta traha riba agenda fisico pa cada isla den cua ta tene na cuenta e forsa di ehecucion y desaroyo demografico.

Den e colaboracion cu Aruba, Corsou y Sint Maarten, e enfoke ta dirigi riba bon gobernacion y fortificacion di estado di derecho. Esaki ta un condicion pa un sociedad sigur y stabil, un desaroyo economico positivo y finansa publico sostenibel. Na 2026, Hulanda lo sigui sostene e paisnan autonomo den e obhetivo conhunto aki, unda lo tin mas di 68 miyon Euro na 2026 disponibel. Na 2026, cu ayudo di Organisacion di Trabou Temporal, lo sigui traha riba e Landspakketten pa ehecucion di reforma social economico. Na 2026 ta pone 27.6 miyon Euro disponibel pa esaki.

Pa stimula economia, Hulanda ta habri Borgstelling MKB-kredieten di Aruba, Corsou y Sint Maarten. Na 2026 y 2027, e areglo aki lo haci posibel cu esnan cu ta duna prestamo na Aruba, Corsou y Sint Maarten haci uzo di e mesun facilidad cu esnan di Hulanda y Boneiro, Sint Eustatius y Saba. Hulanda lo sigui sostene Sint Maarten financieramente den reconstruccion despues di horcan Irma na 2017, cu uzo di trustfund di Banco Mundial y cu asistencia tecnico.

En total 24 miyon Euro ta disponibel pa un fondo rotativo pa proyectonan cu ta contribui na aumenta seguridad alimentario na e seis islanan te cu 2028. Y na 2026, lo implementa e areglo di subsidio pa iniciativanan social y agenda di accion pa e seis islanan di e parti Caribese di Reino, como continuacion di e disculpanan pa pasado di sclavitud. Na 2026 ta trata di 23 miyon Euro.