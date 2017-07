Partidonan cu firma contrato colectivo, ta mara na e contenido di esaki, segun Sr. Anselmo Pontilius, mediador di gobierno. E ta splica.

Pa haci cambionan den cualkier acuerdo cu a wordo firma, esey kiermen cu mester di dos partido pa cambi’e, ya cu ta dos partido a firm’e. Hasta si bin un sindicato otro cu no a firma, automaticamente e ta mara na resultado di e contrato colectivo. Semper den un caso extremo, un di e partidonan por bsia cu e ta bay Hues, pa pidi’e pa su opinion tocante su interpretacion di e contrato colectivo. E partidonan ta mara na e periodo di e contrato colectivo.

Tur partido cu yega, por bisa cu e no ta di acuerdo cu’n texto of contrato colectivo. Pero si e partidonan ta firma caba, y tanten cu e articulo no ta contra ley, ta dos partido mester pa cambie. Un contrato colectivo ta wordo firma entre un sindicato of mas sindicato cu e dunado di trabao, dus un partido so, un banda di mesa so no por cambie. Si e partidonan por cambie mutuamente, tin un proceso pa haci e cambionan. Pero si un di e partidonan no ta di acuerdo, si e tin efecto di ilegalidad bo por bay corte wak si ta haya hues di bo banda.

Segun Sr. Pontilius, kico a conduci na e situacionnan asina, cual ta e contenido di e contrato colectivo. Esaki por pasa, y ki informacion e trahadonan ta haya for di e partidonan na mesa. E trahado ta liber di cambia su representacion, esey ta un libertad cu cada trahado tin. E cambio di representacion no necesariamente automaticamente ta cambia, loke otro partidonan a cambia den e contrato colectivo. Otro ley ta regla e parti di condicion di contrato colectivo.

No por negocia, pero por haci cambionan na momento cu e actual contrato colectivo vence, segun Sr. Anselmo Pontilius, mediador di gobierno.