Partidonan grandi y tradicional ta ignora problemanan di Aruba

Mientras di un banda maluso di fondonan publico pa core campaña ta na orden di dia y den proporcionnan altisimo, di otro banda partidonan grandi, tradicional y cu placa, ta den un ambito di fiesta, organisa eventonan y pegamento di bandera, coremento di parada etc. Ta tristo mira cu no ta solamente den weekendnan tin fiestanan grandi ta wordo organisa y supuesto recaudacion di fondonan, pero tambe den siman y cu e informacion na nos pueblo ta dota cu un alto grado di populismo, sin conta precies kico ta bay haci ni tampoco con ta paga esaki e promesanan aki, esaki segun lider di UPP, Booshi Wever.

Nos por mira un ATV, cu ta pasa propagando di Gobierno, pa despues bira un canal di AVP pa promociona e partido y candidatonan. Esaki despues cu Gobierno, cu ta di mesun signatura a wordo propaganda pa su supuesto bon trabounan. Como sifuera esaki no ta poco Tele-Aruba tambe a wordo anexa completamente, unda particularmente ex trahadornan di ATV a tuma e compania estatal aki over. No solamente e noticiero tin ingredientenan partidista aden, den sentido cu tur actividad di pegamento di borchi, bandera y sticker di partido AVP, ta wordo pasa como noticia, pero tambe e canal ta pasa varios propaganda pa Gobierno, unda cu nos ta mira cu ta pinta situacionnan bunita so di nos isla, y ta pidi pa e Gobierno aki sigui.

Riba medionan social, nos por mira cu ainda tin hendenan ta defende esaki tambe, pero no ta realisa e daño cu esaki ta causa na pais.

Pesey UPP na varios ocasion a mustra cu como parti di Good Governance, e.o. mester bin cu ley di financiamento di partidonan politico. Nos por mira cu atrobe prome cu campaña nos ta tende di esaki, pero defacto tur e tres partidonan cu ta spart cu placa den e campaña aki, no a percura pa e ley aki a drenta na vigor den e ultimo añanan. Ta gaña yora un tiki, pero nos tur sa cu e ley aki lo no bin mas pa awo. UPP ta kere tambe cu lo mester bin, banda di Conseho Electoral, un organo di control directo riba hibamento di campaña y financiamento di campaña. E organo aki lo mester tin su autoridad pa tuma pasonan y sanciona partidonan cu ta faya. Pues un organo cu ta vigila e.o. conducta di campaña. Pero basa riba ley, y no manera tabata e caso di Comision Bon Boluntad, cu pa colmo nan mes a desolve nan mes.

E organo di control aki, tambe lo mester vigila e proceso di uso mediatico aki na Aruba y tambe, cu tin e posibilidad di organisa foronan informativo den barionan aki na Aruba, cu e intencion di informa nos pueblo na un manera neutral. Pa al final e pueblo como votador por haci su escoho.

Manera UPP a bisa, Aruba ta den un situacion hopi serio. No solamente di un debe astronomico, pero di tension social grandi, falta di fondonan pa servicionan basico pa nos comunidad, problema di seguridad tanto na nivel di criminalidad como di ilegalidad. Sin conta nos enseñansa y nos medio-ambiente. Tur esakinan no ta haya e antencion necesario y nos ta ripara cu e partidonan cu na e momentonan aki ta organisa fiesta etc. ta ocupa cu djis duna e pueblo “brood en spelen”, pero no ta alerta riba e situacion real di nos pais. Votamento, eleccion ta un asunto serio y cu mester wordo atendi na un modo serio. Si nos pais ta den un stancamento formal pa e Gobierno di Mike Eman, Aruba ta mas stanca ainda desde mas di 9 luna caba den un situacion di fiesta y competencia ken ta pega e bandera mas grandi, ken ta pega mas hopi bandera, ken ta pega mas sticker, ken tin e miho jingle, ken ta percura pa stagna nos trafico mas na Aruba, etc. Informacion serio y concreto no ta sali dilanti. Y si e sali mes ta dota cu un alto grado di populismo.

Pa UPP ta necesario pa papia en todo caso riba e 5 puntonan mas esencial awor aki, manera ta educacion, siguridad, medio-ambiente, bon gobernacion y integracion. Apesar cu e por ta dificil, mirando e ambiente di campaña cu ta wordo crea aki, y cu ta hiba nos solamente na mas segregacion. UPP su prome meta ta pa informa y educa. Di e manera ey como votador bo por tin un bon escoho, pa un miho mañan.