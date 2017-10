Partidonan di carta malcontento a tene accion di protesta

Diamars mainta partidonan di carta y pakete di Postkantoor a bay den accion pa un mal contento cu e scooternan nobo. Sr. Gilbert Croes ta splica.

Motibo di nan accion ta pa motibo cu Postkantoor a bin cu brommernan nobo. Ta conoci cu partidonan di carta ta core ariba brommer henter dia, pero e brommernan ta mas chikito. Antes nan tabata tin un baki mei mei riba e scooter, y awo nan a bin cu e baki patras. Na modo di bisa, baha y subi di e brommer, bo pia ta dal den e baki patras. Na Aruba tin e problematica di cachonan riba caya y tambe autonan cu ta sali nan dilanti.

Directiva di Postkantoor no a informa ni tampoco consulta cu e partidonan di carta, ya cu nan ta esunnan cu ta core e brommernan tur dia. Nan a simplemente tuma un decision entre dos cu tres hende pa bestel e brommernan aki.

Prome cu e dia di accion, a bay cu e hefenan na e brommernan y a splicanan kico ta nan opinion pa loke ta e baki patras. Pero directiva di Postkantoor kier sigura locual ta paki cu lo bira mas hopi, ya cu volume di carta. Segun Sr. Croes, awendia e volume di carta ainda ta halto. Nan ta para ariba cu nan kier pa e baki patras wordo kita.

E opcion pa e partidonan ta pa kita e baki patras y laga e partidonan di carta haci nan trabao manera semper nan a haci. Tanten cu e bakinan aki no wordo kita, nan no ta bay haci uzo di e brommernan nobo aki. No por cambia e brommernan, ya cu e lote di brommer t’ey caba na Aruba, segun Sr. Gilbert de Cuba, un di e trahadonan di Postkantoor disgusta a bisa.