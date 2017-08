Partido ReD ta desea tur maestro, mayornan y alumno exito

Diadomingo awor 20 di Augustus 2017 partido ReD ta organiza otro consulta medico gratuito na su sede di San Nicolas, na Bernhardstraat 71, pasando Jose Laveist Sport Park, un poco despues di Augustinus College. Dr. Nuris Lampe ta dermatologo y lo duna conseho gratuito al respecto. Ciro Marquez ta specialista den remedi di tera y tambe lo duna conseho di e uso di remedi di tera pa tratamento di sernan humano sino tambe con por esaki pa cuido di nos cachonan cu ta e mascota preferi na Aruba. E evento aki lo ta henter dia, for di 8or di mainta te cu 5or di atardi y lo tin cuminda saludabel na un prijs super barata.

Dia 17 di Augustus scol a cuminza, exito na tur maestro, mayornan y alumnonan. Dia 17 di augustus tambe ta e dia di debate cu ta pone riba mesa e pregunta: un pais mester recorda su pasado? Lo no ta miho pa bisa tanto AVP y MEP a comete mal gobernacion, laga nos pone un linea na 2017, tur loke a pasa prome cu 2017 nos ta lubida, y solamente lo persigui loke ta bin despues di 2017? No worry cu pasado, ban wak pa futuro, asina ta wordo bisa. Pasado bo no por cambia mas, pakiko kibra cabez cu pasado, asina bo ta tende. Y esei ta berdad.

Solamente cu partido ReD ke men futuro ora ta papia di pasado. Gabinete Eman 2 a instala e afpakteam y esei ke men cu persegui e ex mandatarionan ta kita nan placa y propiedad den futuro pa duna pueblo e plaka aki bek. Por ehempel e hedging fund, ta trata di 300 miyon florin, nos lo bisa “borron y cuenta nueva” of nos lo bai tras di e 300 miyon aki den futuro y pone bek den caha di pueblo? Partido ReD ta di opinion cu mester hasi tur lo posibel pa e placa aki wordo rescata y wordo inverti den por ehempel enseñanza.

Nos no por combati corupcion den futuro ora ta reina impunidad. Den hopi pais na America Latina juist nos ta mira con e bouwfraude di Odebrecht a hiba na persecucion di mandatarionan y ex mandatarionan y a manda un senjal cu por fin ta pak aan e asunto di soborno, cu ta e base di tur corupcion. Aruba lo manda un senjal robez na mundo dor di bisa cu no worry cu pasado, laga e e mandatarionan di Gabinete Mike Eman sali liber, laga nan goza di e placa horta di e pueblo di Aruba, no worry nos ta one happy island. E ora ey si nos ta perpetua husiticia di clase. Nos meta no ta di kita e placa cu a wordo horta di pueblo y pone bek den caha di pueblo.

Den e caso aki e Huez supremo ta e pueblo votador, e pueblo lo castiga na 2017 esnan cu a horta su placa, of lo premia cu e mayoria absoluto esnan sentencia den e bouwfraude di Fondo Desaroyo Nobo San Nicolas manera a sosode na 2009. Lo ripiti e historia di 2009 of lo bin un cambio na 2017. Na final nos tin cu respeta e decision di pueblo, si pueblo no vota pa ReD cu ta e unico cu a pone riba mesa pa manda e afpakteam pa e ex mandatarionan, e ora historia lo ripiti. Na 2009 ReD a denuncia e bouwfraude di AVP y pueblo a castiga ReD ora di eleccion y a premia AVP dor duna e partido aki e mayoria absoluto. Pesei pasado tambe ta importante, pa un pueblo no keda ripiti e mesun foutnan di pasado.

Otro tema cu a pone riba mesa ta di union, ora cu lider di RAIZ a declara cu nos mester busca union y no causa division den pueblo. Pero ora ReD a propone na RAIZ pa uni forza, pa forma un lista combina, pa no bai dividi den eleccion 2017, ta e mesun lider di RAIZ a nenga un lista combina cu ReD. Papia ta un cos, haci ta otro. Pesei e votador mester duna su confianza na esnan cu ta walk the talk, cu ta hasi loke nan ta bisa. Y pesei mi a bisa, no wak mi palabranan sino mi obranan.

Rudy Lampe, candidato no.2 riba lista di ReD