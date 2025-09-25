Partido RAIZ ta orguyoso di unabes mas trece Academia di Bon Gobernacion (ABG) pa e comunidad di Aruba. Iniciando dia 2 di october te cu 4 di december 2025, ABG lo presenta un total di 10 session riba diferente topiconan, presenta pa expertonan den nos comunidad. Participacion den ABG ta pa esnan cu kier compronde kico ta encera ‘Bon Gobernacion’ sin importanta color politico y sin cualkier compromiso na Partido RAIZ. Participacion ta pa personan di 18 aña of mas y ta completamente gratis.
“Partido RAIZ ta comprometi na e proceso pa logra un politica progesivo y participativo. Pa logra esaki, ta esencial pa sigui uni forsa pa asina logra un pais unda por biba den harmonia, un pais sostenibel y uno resiliente pa medio di politica y gobernacion sano cu ta digno di confiansa real”, ta comenta Sr. Ursell Arends, Lider, Partido RAIZ.
Kico ta Academia di Bon Gobernacion?
E meta principal di ABG ta pa atraves di contenido riba nivel presenta pa profesionalnan den nos comunidad, amplia e conocemento di cada cuidadano riba e tereno di nos derechonan estatal, constitucional, gobernacion y politica en general.
Cuminsando 2 di oktober te cu 4 di december 2025, un total di 10 session lo wordo presenta riba diferente topiconan door di expertonan den nos comunidad. Les lo wordo duna na Papiamento y Ingles. Pa participantenan ricibi un certificado di completacion, cada participante lo mester ta presente na minimo 7 di e sessionan.
ABG ta orguyoso di por conta cu un grupo selecta di profesionalnan di nos comunidad cu a tuma e encargo pa comparti nan conocemente den lecturanan informativo y participativo. Oradornan profesional lo wordo anuncia pronto. Topiconan cu lo wordo cubri ta lo siguiente:
Transformacion Digital
Staatsrecht
Social Economic Impact
Statistiek & Beleid
Good Corporate Governance
Relacion cu Prensa
Reforma Democratico
Public Healthcare Innovation & Transformation
Climate Adaptation & Climate Finance
Cada les lo tuma lugar riba diahuebs, di 7or pa 9or di anochi den edificio di ATIA na Gallegostraat 6, Dakota.
.
Haci uso di e oportunidad, inscirbi na e Academia di Bon Gobernacion (ABG) 2025 atravez di link: http://bit.ly/4pBNE15 y duna bo mes e oportunidad di amplia bo conocimento riba diferente areanan relaciona cu Constitucion, Gobernacion y Politica. Participacion na e Academia di Bon Gobernacion ta completamente gratis.
Pa mas informacion por tuma contacto cu [email protected].