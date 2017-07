Partido POR ta lansa Marinus ‘Rien’ Hurkmans como nan candidato nobo

Aruba tin su retonan riba tereno social. POR tin e gran placer di introduci un candidato fuerte y cu amplio experiencia pa cu esaki. Marinus ‘Rien’ Hurkmans a nace 57 aña pasa na Hulanda. Su famia semper tabata activo den partido PvdA na Den Bosch y for di chikito Rien semper tabatin interes den mundo politico. Na 1988 ela caba su estudio Psychische Sociale Hulpverlening na Hogeschool Den Bosch. Na Hulanda, Rien tabata constantemente envolvi como voluntario na instancianan cu ta duna asistencia social manera Vluchtelingenwerk y SOS Telefonische Hulpdienst.

Rien tin un trayectoria di 33 aña den sector social. Te dia di awe, su pasion a keda pa pone su conocemento y abilidadnan na servicio di esnan cu un of otro motibo no por yuda nan mes. Na 2001, ela establece su mes hunto cu su casa na Aruba definitivamente y a cuminsa traha como ‘gezinsbegeleider’ na Departamento di Asuntonan Social. Den capacidad aki e tabata traha directamente cu famianan di muchanan cu a wordo manda pa Casa Cuna of Imeldahof, pa drecha e situacion den e hogar y asina percura pa e muchanan por bin bek cas den un ambiente sigur.

Na 2004, Rien a wordo puntra pa dirigi Cas pa Hubentud. Den un periodo cortico ela logra cambia henter e maneho eyden na uno cu miho trato y preparacion pa e habitantenan hobennan di e institucion. For di eynan ela sigui pa bira e prome director interino di Centro Orthopedagogico, bayendo bek despues pa Departamento di Asuntonan Social na unda ela traha un biaha mas den ‘gezinsbegeleiding’, pa yega finalmente den e team di trahadornan social di e departamento na 2010.

Mas cu claro, Rien Hurkmans sa kico ta come y bebe pa loke ta asuntonan social y e aña aki su decision a cay pa hiba su conocemento y experticio den e arena politico via e plataforma politicoo di POR, E Forsa Nobo. Tur loke ela mira y experiencia a trece na siguiente puntonan di salida. Segun Rien, tin tres problema cardinal cu clientenan di Sociale Zaken ta lucha cune. Na prome luga, tin un escases grandi na viviendanan social. FCCA no a tene su mes na su core business, esta traha viviendanan pa e clase trahador. Segun Rien mester bin un cambio na esaki pa asina percura pa un parti grandi y importante di nos poblacion tambe yega nan nan propio cas.

Na di dos lugar nos grandinan tin cu warda mucho tempo pa haya un lugar den cas di anciano. Na momento aki tin un lista di espera di mas cu 200 hende. Rien Hurkmans kier mira mas espacio den presupuesto di gobierno pa mas cas di anciano, aanleunwoning y subsidio pa asistencia na cas.

E di tres problema cardinal ta cu un gran cantidad di hende no tin suficiente entrada pa cumpli cu necesidadnan basico. Esaki ta inclui famianan cu a lo menos ta haya salario minimo. Mas y mas famianan mester depende di asistencia di instancianan caritativo pa por pone algo di come riba mesa. Como trahador social, Rien ta atende mas y mas casona severo na unda personanan no por paga pa cuminda, awa of coriente y ta haya nan mes pidiendo pa asistencia immediato. Rien tambe ta mira cu compara cu antes na unda criminalnan tabata sali for di famianan y barionan vulnerabel, mas y mas ta biniendo for di clase media cu awendia tin dificultad di ‘keep up’ den sociedad.

Rien Hurkmans ta haya cu e gobierno aki y e proximo gobierno tin cu reconoce cu pa 60 pa 70 porciento di Aruba su clase trahador e entrada di cada luna no ta yega. A yega momento pa cuminsa traha riba un proceso cu e meta di no solamente hisa onderstand y salarionan minimo na un manera structural, pero tambe mara e hisamento di sumanan aki pa ley na inflacion. Asina pueblo semper sa riba kico nan por spera y gobierno ta evita cu ta haci politica cu entradanan minimo den nos pais. Dunadornan di trabou cu no kier warda riba cambio di ley y ta hisa nan salarionan minimo riba nan propio iniciativa mester haya incentivonan fiscal. Rien Hurkmans tambe kier mira un sistema mas transparente y eficaz na unda un peticion pa bijstand por wordo atendi mas lihe, sin cu mester warda lunanan largo pa motibo di burocracia.

Fuera di esaki, Rien Hurkmans ta haya cu personan cu ta biba cu un handicap mester haya mas ayudo pa por biba un bida digno. Na momento aki esnan cu ta haya asistencia financiero ta haya e suma mensual di 950 florin, cual ta mucho tiki pa cualkier persona por biba riba dje. Pa loke ta instancianan caritativo cu den hopi caso ta e uniconan cu ta yuda cierto gruponan vulnerabel den nos sociedad, mester bin un sistema den cual nan ta haya asistencia financiero na un manera structural y na midi. Aki no tin luga pa hunga politica cu e placa cu nan mester haya.

Hecho ta cu e parti financiero ta djis un banda di medaya. Rien Hurkmans ta constata cu famianan tambe mester di asistencia den forma di coaching y conscientisacion. Aunke cu nos ta biba den 2017, emancipacion na Aruba ainda tin un cmainda largo pa bay. Ainda ta mira hopi situacionnan familiar na unda e homber di cas no ta tuma su responsabilidad como casa y tata manera mester. Ademas, ta mira hopi caso den cual parehanan cu no ta cla financieramente of emocionalmente ta lanta un famia. Asina muchanan ta nace y ta wordo lanta den hogarnan cu un ambiente no optimal, cu tur su consecuencianan. Rien Hurkmans ta kere den promove emancipacion ya caba na scol, pa asina promove un cambio den nos cultura den cual e rolnan di mayornan ta mas igual y muchanan por lanta den un hogar mas solido.

Aruba su retonan riba tereno social no ta nada facil. Pero cu Rien Hurkmans den team di E Forsa Nobo, Aruba sigur POR!