Partido POR ta evalua pa tin 7 minister y reparti e tareanan ministerial

Debi na e situacion financiero critico di Pais Aruba por di e impacto di COVID-19,

partido POR ta evalua pa bay na 7 minister y pa reparti e tareanan ministerial.

Mirando e impacto financiero sin precedente riba e finansas publico di pais Aruba dor di e pandemia COVID-19, Minister pa partido POR, mr. Andin Bikker, y fraccion di Partido POR den Parlamento, parlamentarionan Sr. Alan Howell y Srta. Dellanire Maduro, ta di pensamento cu lo ta bon pa den interes general di Aruba, pa bay bek na 7 minister. Alabes nan ta di pensamento cu lo ta bon pa reparti e peso di e cartera di e Ministerio di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente riba diferente Ministerio den e Gabinete existente. Cu esaki Partido POR lo adresa e deseo di nos comunidad, partidonan di coalicion y plan di gobernacion di partido POR pa un gobierno di 7 minister. Den e dianan nos dilanti POR lo bay delibera riba e pensamento aki y cu miembronan di Coalicion.

