Partido POR no kier Minister Marisol Lopez Tromp y a pidie pa BAHA

For di algun dia caba den partido POR tin un candela, un disgusto ta reinando for di tempo cu e partido a pone Sra Marisol Lopez Tromp na e puesto e mandatario a pasa machete varios caminda y hasta pasa machete na algun coordinador di e ex Minister. Segun informenan cu hopi a bay grita na e partido y e partido ultimo tempo no a gusta kico tur e mandatario Lopez Tromp tabata haci den diferente departamento cu ta cay bou di su persona. Diahuebs atardi te cu anochi tabata tin reunion grandi den e partido POR tabata manera un candela pa asina BULA Marisol como minister. Un partido cu a mustra cu no por controla nan hendenan y Minister Andin Bikker den un conferencia a lesa un carta cu e partido a traha y su puntonan cu nan a trece dilanti e motibo cu nan no kier Marisol Lopez Tromp mas y no tin confiansa den dje pa entrega su puesto como minister dialuna. Segun Bikker cu e mandatario tabata actua robes den parke arikok, serlimar y tuma decisionnan sin consulta cu e partido.

Comments

comments