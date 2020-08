Partido POR a manda pidi schors reunion pasobra a keda babuca di informacionnan ricibi

Diabierna mainta te cu anochi a tuma luga den Parlamento un yamada cu partido POR su politiconan a pidi pa minister Marisol Lopez Tromp presenta unda nan tin desconfiansa den dje. Tur politico por a trece nan punto di bisti y preguntanan, e mandatario Lopez Tromp a contesta tur pregunta cu el a haya y hasta trece documentonan dilanti. Riba media social full loke a pasa den Parlamento tabata topico di dia, te hasta e parlamentario cu no tin confiansa den e mandatario su nomber di su compania a cay cu tabata tin contract di basta placa cu Serlimar y esaki a keda un berguensa con el a ranca riba 113 mil florin den momento di crisis cu e compania ta pasando aden. Diabierna anochi e parlamentario di POR sra Maduro a trece un punto di ordo dilanti mirando e circunstancianan cu nan a mira den oranan cu a pasa y minister a trece varios punto di e topico delicado y hopi informacion cu parlamentarionan no tabata tin previo y hopi topico tabata keda menciona mes momento y documentonan di e comision di conseho cu tabata tin pa nos tabata importante pa tin mas claridad di e conseho di minister. Sra Maduro a menciona cu el a keda informa cu prome Minister di Aruba a haci apelacion siman pasa diabierna na Minister Marisol Lopez Tromp pa por reuni cune den forma di un mediacion y ta haci apelacion na e minister pa duna di su banda pa asina parlamento haya mas informacion y tuma un decision di un manera corecto. Y e peticion di Sra Maduro di partido POR ta pa schors e reunion, debi na informacionnan cu nan a haya for di e minister y informacionnan cu nan no tabata na altura di dje. Esaki ta duna di conoce cu hopi parlamentario y asta esnan di POR a keda babuca di e paranda cu tabata tin unda te hasta spirito tabata cobra pafo di Aruba.

