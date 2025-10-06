Fraccion di MEP a sigui cu reunionnan den e veld di enseñansa, y mester remarca cu e malcontento ta sigui crece. E malcontento ta debi cu nan ta sinti cu e veld di enseñansa ta stagna. Cu excepcion di algun desaroyo chikito, nan ta sinti falta di e dinamismo cu tabata tin antes den e veld.
Principalmente riba tereno di innovacion, algo cu ta sumamente necesario den enseñansa. Pero tambe den cosnan mas chikito, manera envolimento y participacion.
E minister actual, contrario na e minister anterior, kier trek tur poder na su oficina, pero no ta tuma decision. Asina a perhudica varios persona cu no a haya nan contract na tempo, ni nan toelagenan. Cosnan asina no tabata pasa antes. Ta un veld cu a warda hopi tempo riba un structura salarial nobo.
Hunto cu sindicatonan y cu representante di e veld, a traha riba 3 scenario cu tabata cla pa wordo ehectuta. E gobierno anterior a laga un surplus di 500 miyon florin, cu lo por a paga pa e structura nobo aki. Lamentablemente a toca e veld un minister nobo hopi jong y sin experiencia, cual riba su mes no mester ta un problema, pero na momento cu e inseguridad debi na falta di experiencia a transforma den arogancia y poder, a cuminsa tranca proyectonan.
Mundo henter a celebra Dia Mundial di Maestronan diadomingo ultimo. Maestronan ta esunnan cu ta converti mentenan hoben den streanan briyante. Sin e profesion di maestro, no por tin ningun otro profesion. Nan merece un trato mas husto. Fraccion di MEP a compromete di sigui expresa e preocupacionnan di veld di enseñansa, te ora cu e veld haña sosten cu e merece.