Diaranson 1 di december, señor Roderick A. (Ricky) Hoek a huramenta pa forma parti di e organo di mas halto di nos pais, Parlamento #11. Na Cas Ceremonial di Gobernador, Gobernador di Aruba Su Excelencia Alfonso Boekhoudt a huramenta señor Hoek y desde awe, Señor Hoek ta forma parti di Fraccion di MEP den Parlamento.

Lider di MEP señora Evelyn Wever-Croes a expresa cu pa MEP ta un orguyo di tin un otro profesional mas representado pueblo den nos Fraccion cu sigur lo eherce su trabou cu honor y dignidad manera cada un di nos Parlamentarionan di Fraccion di MEP ta haciendo.

Señor Ricky Hoek a studia Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) na Fontys Hogeschool voor Sociaal Werk na Eindhoven, Hulanda y tambe a finalisa su Master in Arts in Social Work & Development na Universidad di Aruba. Señor Hoek actualmente ta e ‘Professional and Society Practice Coordinator’ (coordinador di practica) y docente na Universidad di Aruba pa e estudio di Bachelor in Arts in Social Work & Development. Esaki ta haci cu Sr. Hoek ta un profesional prepara riba e area social y di enseñansa.

For di aña 2004 pa 2007 señor Hoek a traha den e funccion di trahado comunitario na Departamento di Asunto Social. Den e funccion aki señor Hoek tabata encarga di dirigi un plataforma profesional consistiendo di cabesantenan di scol basico, Wit-gele-kruis, Polis di Bario, docter di cas y clero den districtonan di Santa Cruz, Paradera y Noord. E meta di e plataforma tabata pa den un forma di colaboracion mutuo y estrecho atende e problematicanan social cu ta surgi den cada districto.

For di aña 2007 te cu 2017 señor Hoek a ocupa e puesto di Director na Asociacion Trabao di Hubentud na Aruba, ATHA. Den e funccion aki señor Hoek tabata encarga entre otro na ofrece e organisacionnan miembro di ATHA cursonan di desaroyo, fondo pa plan vacacional, proyecto encuanto Derecho di Mucha, jeugdmonitor, curso di Licht Verstandelijke Beperking na profesionalnan, dirigi plataforma pa persona cu limitacion y dirigi e proyecto Poder di Hubentud. Banda di e area profesional cu señor Hoek ta traha aden, e ta haci diferente trabou boluntario den comunidad.

Lider di MEP, señora Evelyn Wever-Croes, den nomber di Partido MEP, ta desea sr. Hoek hopi exito den su reto nobo como Parlamentario pa Fraccion di MEP. Ricky, nos ta orguyoso di bo.

