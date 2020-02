Partido MEP: Segun Candelaria, actua contra ley ta haci’e hende drechi

Partido MEP un biaha mas a tuma nota di desesperacion di integrantenan di AVP cu ta recuri na ofende nos Prome Minister Evelyn Wever-Croes momento cu e berdadnan di sinberguensura di maneho di AVP sali dilanti. Parlamentario Candelaria, no ta diferente na niun integrante di AVP momento cu e ta kere cu e por sconde y defende su fechorianan door di lastra hende cu si ta hende drechi.

E berdad di Canderlaria ta cu mientras e no tawata den servicio di pais Aruba, a biaha varios biaha entre juni pa augustus pa reunionnan y entrevistanan pa haya trabou na Aruba y of pa bira candidato di Partido AVP, cu tur gasto paga pa pais Aruba. Algo cu bou ningun circumstancia por wordo considera como normal of integro. Segun Candelaria, en kibra un glas y el a actua segun ley.

Candelaria a haci varios biahenan di trabou pa Aruba prome cu e la drenta den servicio di Gobierno. Si e no tawata traha pa Gobierno, con e ora e por a haci biahenan di trabou anto pa pais Aruba paga e biahenan aki? Apart di esaki, pais Aruba a paga tur gasto di mudansa di Candelaria y su famia pa el a subi riba lista di AVP. Segun Candelaria, tur cos a bay 100 % segun regla y ta hopi normal pa tuma un pais haci.

Dia 4 di augustus 2017 Candelaria a postula su mes riba lista di AVP y dia 15 di augustus 2017, dos siman prome cu eleccion, Candelaria a drenta den servicio di e gobierno anterior como consehero di Mike de Meza. Mientras cu no tin ningun indicacion cu el a duna un conseho, den tur caso, un conseho drechi pa e periodo di 15 di augustus pa 1 di october 2017 cu el a traha como consehero. Segun Candelaria, esaki tambe ta full legal y te hasta a considera su mes un mucha homber inocente.

Candelaria su nombracion den pura dia 1 di october 2017 como Directeur di Directie Scheepvaart sin cu tawata tin un procedura di solicitud habri pa esaki, ta otro cos mas cu segun Candelaria no ta nada straño. E berdad ta, cu manehonan asina pa AVP no ta nada straño. Mike Eman y AVP den pura mester a fix algo pa Candelaria y e miho alternativa cu nan a haya ta pa haci Candelaria Directeur di Directie Scheepvaart. Esaki ta full contra di procedura corecto pa cu nombracion di director di departamentonan. Pero atrobe, segun Candelaria, no tawata tin nada malo cu e manera cu el a wordo nombra como director y te hasta a considera su mes como hende drechi.

Candelaria a keha tambe cu Gobierno ni Prome Minister ta contesta su preguntanan cu e ta haci por escrito mientras cu Prome Minister a contesta tur pregunta haci. Y atrobe, Candelaria ta considera su mes como trahado pa e pueblo Arubiano, mientras, the truth be told, Candelaria, hunto cu su coleganan di Partido den Parlamento, no ta asisti na ningun reunion publico unda cu tur pregunta ta haya contesta, no ta asisti na reunionnan di comisionnan fiho y tur cos ta mustra cu Candelaria no ta check su inbox ni su postbus.

Den tur su desesperacion pa sconde su sinberguenseria, Candelaria ta insisti di a actua segun ley. Candelaria ta insisti cu e ta wordo ataca siendo cu e ta hende drechi y Candelaria ta considera su mes mucha homber inocente di tur e cosnan aki. E pregunta ta, si Candelaria ta inocente di tanto bagamunderia, ken anto ta culpable? Partido AVP ta conoci pa tur tempo haci cosnan cu no ta corecto y e tipo di cosnan aki tawata pasa constantemente den e gobierno anterior.

E conclusion corecto cu por tuma ta cu Candelaria no a actua nada normal ni integro. E manera cu Candelaria a haya su estadia politico na Aruba no a bay na e manera corecto. Nombracion di Candelaria como director di un di nos departamentonan no a bay di acuerdo cu proceduranan. Candelaria tawata hopi na haltura di tur esaki y den ningun circumstancia tawata inocente. Y mucho menos, actua contra ley, no ta haci’e hende drechi tampoco.

Comments

comments