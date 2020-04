Partido MEP: Nos pueblo mester di trankilidad pa pasa door di e crisis actual

Ora cu bo no sa ta ki realidad a dal mundo henter, bo tin e derecho sagrado di keda keto y no papia coy kens. Pero Mike Eman un biaha mas no ta haci uzo di su derecho di keda keto den momento cu Aruba ta pasando den un situacion dificil cu no ta hiba un culpabel sino ta obra di un poder di naturalesa. Apesar cu ‘calladito no se ve mas bonito’ pero si e ta haci niun daño si e keda keto y no papia disparate pa trece panico den pueblo.

Ta di lamenta, cu Mike Eman e unico momento cu e por habri su boca ta pa instiga pueblo y pone panico den hopi hogarnan na Aruba. Instigando hende pa bati weya, cende candela, subi caya den oranan cu autoridad ta vigila pa proteha nos pueblo pa stop di plama e virus. Mike Eman su unico meta ta pa causa desunion den esnan mas vulnerabel. Mike Eman mester por sa cu si e no a laga nos pais den bancarota, awe lo e Gobierno aki tin mas placa y tempo pa ofrece alivio na nos pueblo mientras cu Gobierno ta deal cu e problema grandi y inespera aki.

Partido MEP ta conseha Mike Eman pa sintonisa pagina di Facebook di Gabinete Wever-Croes of nos canalnan di television tur 7or di anochi y haya sa con Gobierno di Aruba, profesionalnan den e Crisis Team, lidera pa Prome Minister di Aruba, sra. Evelyn Wever-Croes, ta manehando e situacion cu tur cautela, transparencia y responsabilidad.

Gobierno di Aruba, despues di a entrega Presupuesto 2020 cu un surplus di 40 miyon florin cu optimismo grandi cu Aruba tawata bayendo riba e rumbo di recuperacion financiero y economico, direpente e crisis mundial di Corona Virus a cambia bida di tur ciudadano di mundo. Fronteranan a wordo cera dunando oportunidad na mundo henter tambe pa para keto y realisa kico realmente ta importante.

Hunto cu e resto di mundo, Aruba tambe ta confronta un realidad nobo. Cada pais lo cuminsa crea oportunidadnan nobo pa lanta bek di e efectonan di Corona Virus. Na e momentonan aki, Aruba no tin mester di ex mandatarionan cu ta trece disunion y discordia den pueblo. Awor mas cu nunca nos mester uni pa hunto nos lanta bon di esaki y drenta den un normal nobo.

