Partido MEP a tuma nota di e campaña cu Mike Eman y Partido AVP a cuminsa pa un biaha mas gaña pueblo nan ta e Partido cu lo salba Aruba. Mientras Mike Eman ta pasa cas pa cas papiando di e ‘Bon Comun’, e ta lubida di bisa e habitantenan di cada hogar cu durante su gobernacion, e posibilidad di bon comun pa nos pueblo a wordo paralisa. Y ta bon pa pueblo di Aruba corda kico e bon comun aki kiermeen pa Mike Eman y su partido.

Bon comun pa nan mes

No ta secreto mas cu e bon comun den e Partido berda tawata pa yena nan mesun saco y enrikese nan mes. E Partido AVP, e partido cu solamente a beneficia friends & family y periodistanan liga na nan cu te hasta a bay cu 6 miyon florin di e pueblo aki. 6 miyon cu awe lo por a yuda absorbe gastonan durante e crisis.

Partido di corupcion

E bon comun den Partido AVP a hiba na ministernan corupto cu awe varios ta den investigacion, sea esnan den e Partido ainda como esnan cu a gradua den nan scol di corupcion. Corupcion pa Partido AVP ta un palabra sin contenido. Pasobra tur den Partido a para wak e otro comete corupcion y horta e pueblo aki, comunmente, sin para nan.

Liderazgo

Mientras Mike Eman ta papia cu Aruba falta liderazgo, Prome Minister di Aruba ta liderando cu fe, optimismo, determinacion y den tur integridad y transparencia. Esakinan ta cualidadnan di un lider di un pais mester tin y algo cu señor Eman no conoce. Un Eman cu a hinca nos pais den un mega debe mientras cu el a haya un Aruba bon para. Un Eman cu a cuasa disaster financiero den tempo di bonanza. Un Eman cu apenas cu un grito di Hulanda a core bay welga bou di un palo, bebiendo insure y sigui gaña pueblo. Esaki ta un lider? Mas bien Eman a mustra caracter debil y contra Aruba pa enfrenta e pio reto di su gobernacion, un KB. Mientras cu Premier Evelyn Wever-Croes, for di dia 1, a goberna den un reto tras di otro, pero sacando Aruba for di e abismo cu dos pandemia a laga nos aden, Eman y Covid.

Medida

Eman ta papia cu ta Gabinete Wever-Croes a bin cu tur medida riba nos pueblo. E berdad ta cu ta e gobierno di AVP a pone mega medida riba nos pueblo cambiando e nomber di medida pa ahustacionnan y a pasa tur e medidanan manera un ladron ta bin horta den anochi, bou nanishi di pueblo sin cu pueblo sa. Premier Wever-Croes sinembargo, den su maneho e ta mustra transparencia y e medida cu e mester a pone na comienso di su gobernacion, a haya e nomber di BAVP pa recorda Mike y AVP tur dia di e disaster financiero cu el a causa nos pais.

MEP na Mike Eman

Stop di cana den pueblo pa gaña pueblo. Stop di manipula pueblo. E liderazgo cu bo a hiba a causa nos pueblo hopi daño. Si bo a hiba un liderazgo drechi, Aruba awe no ta asina malo y nos por a wanta e sla di e crisis miho.