Partido MEP na Mike Eman: No ta tempo pa manda pueblo bati weya

Mientras cu no solamente Aruba pero mundo completo ta combatiendo e pio crisis di nos tempo, cu no solamente ta afecta salud fisico y mental sino tambe economia mundial, Mike Eman, Partido AVP y media liga na nan, ta saca nan frustracion hungando politica sushi y barata cu sigur na e momento aki, no ta benificia ni nan mes.

AVP na vispera di Pasco di Resureccion ta manda invitacion pa pueblo topa 9or di anochi pa bati weya na Bushiri. Ordo ta cu pa 9or di anochi, Toque de Queda ta cuminsa. Mike Eman ta reta ordo di nos gobernantenan, nos profesionalnan y autoridadnan y salud di henter nos pueblo cu si ta tuma ordo pa cu e situacion di Corona virus na serio.

Un cos cu Mike Eman ta lubida ta cu si e y su Partido y e mesun prensa liga cu den bula a orkestra e batimento di weya, no a laga nos pais na borde di bancarota, nos situacion awe lo ta otro. Na Mike Eman, Partido AVP y media liga, no ta tempo pa bay wak y filma hende grita y bati weya. No ta tempo pa uza hende vulnerabel pa boso sed pa poder. Nos ta den un situacion na unda cu boso mester a cumpra cuminda y hiba pa esnan cu bo a instiga pa bati weya. Nan lo a haci miho uzo cu e weyanan si boso lo a hiba algo pa nan cushina aden.

Pero, apart di esey, mundo completo a habri 2020 na unda cu tur hende cu dos placa di tino, sa cu tur cos a cambia. Aruba no ta conta mas cu entrada di nos pilar economico esta turismo. Gobierno di Aruba prome cu Corona Virus a entrega un presupuesto realistico cu un surplus di 40 miyon florin. Pero e realidad nobo cu mundo a encontra, a forsa Gobierno entrega un presupuesto cu un deficit di 1.3 biyon florin. Placa cu Mike Eman y AVP no a laga den caha di Gobierno. Gabinete Wever-Croes ta haciendo tur esfuerso pa busca e placa aki internacionalmente. Cu fe, Gobierno, lidera door di Prome Minister Evelyn Wever-Croes lo logra esaki tambe.

Partido MEP ta haci un apelacion na Mike Eman y oposicion completo y e media liga, nos pueblo no ta den condicion di wordo dividi. Nos ta den un situacion na unda nos mester uni forsa y hunto drenta e realidad nobo cu nos lo bay conoce despues di e crisis aki. No ta tempo pa manda hende bati weya. Ta tempo pa nos cuminsa comparti loke cada un tin cu esnan cu no tin. Ta tempo pa yena e weyanan di bo prohimo cu cuminda. Gobierno di Aruba ta haciendo di su parti pa trece alivio pa cada ciudadano. Y cada ciudadano, cada famia y amistad tin e deber tambe pa cuida di otro. Union ta loke cu nos tin mester den e temponan dificil cu nos ta den y esunnan cu ta nos dilanti.

